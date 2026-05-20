Ветеранов предлагают в первую очередь трудоустраивать в государственных органах и Нацполиции

На сайте правительства зарегистрирована петиция, которая предусматривает пересмотр кадровой политики в органах власти и привлечение части действующих сотрудников силовых структур в Вооруженные силы.

На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрирована электронная петиция №41/009921-26еп о приоритетном трудоустройстве ветеранов боевых действий в органах государственной власти и Национальной полиции.

В обращении инициаторы просят Президента Украины, Кабинет Министров и Верховную Раду разработать нормативно-правовые акты для внедрения предложенной системы ротации и кадровой замены.

В тексте петиции отмечается, что в соответствии со статьей 65 Конституции Украины защита Родины, независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан, а нормы относительно прохождения службы в органах власти и правопорядка должны действовать на принципах равенства и справедливости.

Среди предложенных изменений — создание механизма, по которому часть действующих сотрудников полиции и других силовых ведомств, которые по возрасту и состоянию здоровья могут выполнять боевые задачи, предлагается привлекать к непосредственному участию в составе Сил обороны Украины.

Также инициаторы предлагают реформировать кадровую политику в органах исполнительной власти и Национальной полиции и ввести приоритетное трудоустройство ветеранов и участников боевых действий, принимавших участие в боевых действиях с 2014 года и позднее.

Отдельно предлагается освобождать управленческие и административные должности для ветеранов, имеющих соответствующую квалификацию и опыт, с целью формирования корпуса государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов преимущественно из числа бывших военнослужащих.

Также в петиции говорится о необходимости законодательного урегулирования вопроса привлечения сотрудников органов власти и Национальной полиции к исполнению воинского долга с учетом принципов социальной справедливости и конституционных норм.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», военнослужащие получили право на командировку в ключевые государственные органы во время военного положения.

