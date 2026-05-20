  1. В Украине

Ветеранов предлагают в первую очередь трудоустраивать в государственных органах и Нацполиции

13:54, 20 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На сайте правительства зарегистрирована петиция, которая предусматривает пересмотр кадровой политики в органах власти и привлечение части действующих сотрудников силовых структур в Вооруженные силы.
Ветеранов предлагают в первую очередь трудоустраивать в государственных органах и Нацполиции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрирована электронная петиция №41/009921-26еп о приоритетном трудоустройстве ветеранов боевых действий в органах государственной власти и Национальной полиции.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В обращении инициаторы просят Президента Украины, Кабинет Министров и Верховную Раду разработать нормативно-правовые акты для внедрения предложенной системы ротации и кадровой замены.

В тексте петиции отмечается, что в соответствии со статьей 65 Конституции Украины защита Родины, независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан, а нормы относительно прохождения службы в органах власти и правопорядка должны действовать на принципах равенства и справедливости.

Среди предложенных изменений — создание механизма, по которому часть действующих сотрудников полиции и других силовых ведомств, которые по возрасту и состоянию здоровья могут выполнять боевые задачи, предлагается привлекать к непосредственному участию в составе Сил обороны Украины.

Также инициаторы предлагают реформировать кадровую политику в органах исполнительной власти и Национальной полиции и ввести приоритетное трудоустройство ветеранов и участников боевых действий, принимавших участие в боевых действиях с 2014 года и позднее.

Отдельно предлагается освобождать управленческие и административные должности для ветеранов, имеющих соответствующую квалификацию и опыт, с целью формирования корпуса государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов преимущественно из числа бывших военнослужащих.

Также в петиции говорится о необходимости законодательного урегулирования вопроса привлечения сотрудников органов власти и Национальной полиции к исполнению воинского долга с учетом принципов социальной справедливости и конституционных норм.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», военнослужащие получили право на командировку в ключевые государственные органы во время военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция военные ветераны госслужба УБД

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Стратегические предприятия смогут получать пожарную технику от международных партнеров: Рада меняет правила гуманитарной помощи

Законопроект предлагает изменить правила получения гуманитарной помощи в виде пожарно-спасательной техники для предприятий, имеющих критическое значение.

Новые правила выезда женщин за границу: что изменилось и какие запреты действуют дальше

Правительство смягчило правила выезда за границу для женщин-госслужащих и забронированных, однако другие обязательные ограничения остаются в силе.

Ответственность за ошибки в военном учете под вопросом: штраф 170 тысяч гривен для ТЦК могут пересмотреть

Документ, который должен был навести порядок в реестре «Обериг», может вызвать волну новых судебных споров из-за технических недостатков.

В Украине запускают рынок парниковых выбросов: как новый закон изменит правила для промышленности

Проект Минэкономики призван адаптировать украинское законодательство к стандартам ЕС и защитить наших экспортеров от европейской экологической пошлины.

Верховный Суд напомнил госорганам о неправомерности внезапного изменения позиции по бизнесу

Верховный Суд разъяснил нормы закона об административной процедуре, указав, что государство не может лишать бизнес прав, если само ранее неоднократно признавало их законность

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]