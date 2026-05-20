Дональд Трамп строит бальный зал в формате бункера и с базой для дронов на крыше – видео

По словам Трампа, новый бальный зал площадью около 90 тысяч квадратных футов будет больше самого Белого дома.

Президент США Дональд Трамп раскрыл планы проекта строительства бункероподобного бального зала возле Белого дома. По его словам, объект будет иметь базу для дронов на крыше и шестиуровневый подземный комплекс с военным госпиталем.

Во время экскурсии по строительной площадке для журналистов президент США заявил, что новый комплекс должен существенно усилить безопасность Белого дома. Именно поэтому Конгресс должен выделить 1 миллиард долларов на реализацию проекта.

Впрочем, часть политиков выступает против такого финансирования, называя проект слишком роскошным на фоне экономических трудностей в США и последствий конфликта с Ираном.

По словам Трампа, новый бальный зал площадью около 90 тысяч квадратных футов будет больше самого Белого дома и сможет вмещать до тысячи человек.

Трамп также сообщил, что вокруг комплекса устанавливают титановое ограждение, которое, по его словам, «не сможет снести даже бульдозер». Крышу здания планируют сделать из «специальной непроницаемой стали».

Отдельное внимание он уделил будущей базе для дронов. Трамп заявил, что крыша будет рассчитана на «неограниченное количество дронов» и станет частью системы защиты Вашингтона.

Кроме этого, под зданием строят шестиуровневый подземный комплекс. По словам Трампа, там разместят военный госпиталь и исследовательские лаборатории, но, как отмечают журналисты, он не объяснил, на чем именно будут сосредоточены исследования. Белый дом отказался предоставлять дополнительные детали.

Кроме всего этого, окна нового зала будут изготовлены из специального четырехдюймового стекла.

