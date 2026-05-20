В Украине предлагают изменить сам принцип общего имущества супругов: что не так с новой концепцией

НПУ раскритиковала замену понятия «общая совместная собственность» на «юридический режим общности имущества супругов».

Нотариальная палата Украины провела правовой анализ Книги 6 «Семейное право» проекта Гражданского кодекса Украины №15150 и высказала ряд замечаний к предложенным изменениям относительно общего имущества супругов.

В частности, в проекте предлагают фактически изменить сам подход к регулированию общего имущества супругов. Речь идет о замене привычного понятия «право общей совместной собственности» на конструкцию «юридический режим общности имущества супругов».

Почему Нотариальная палата критикует новую терминологию

НПУ указывает: непонятной является сама целесообразность замены понятия «правовой режим» на «юридический режим».

Также в документе обращают внимание, что вместо формулировок «имущество, принадлежащее на праве общей совместной собственности» и «имущество, принадлежащее на праве личной собственности» в проекте используют термины «общее имущество супругов» и «личное имущество каждого из супругов».

По мнению авторов анализа, в таком случае происходит отход от юридического определения вида права собственности — общей совместной или личной — к характеристикам имущества, которые более свойственны бытовому языку. Одновременно в тексте проекта параллельно все равно используется понятие «право общей совместной собственности», что, как указано в замечаниях, создает терминологическую несогласованность.

Какие риски увидели в новой концепции общности имущества

Отдельно Нотариальная палата поставила вопрос о том, какое именно право авторы проекта вкладывают в понятие «общность имущества супругов».

В замечаниях подчеркивается, что непонятно, идет ли речь о доле в общем имуществе супругов или о доле в праве общей совместной собственности на имущество супругов. Также в документе обращают внимание на возможные проблемы с оборотоспособностью такого права без определения его размера и без государственной регистрации.

Кроме того, проект предусматривает новую статью о прекращении «юридического режима общности имущества супругов». В ней предлагается определить, что такой режим прекращается в случае смерти одного из супругов, объявления его умершим, расторжения брака, признания брака недействительным, установления режима отдельного проживания или заключения договора между супругами об изменении такого режима.

Какие еще изменения предлагают для супругов

Также в проекте предлагается новый подход к управлению личным имуществом. Предусмотрено, что тот из супругов, которому принадлежит личное имущество, определяет режим владения и пользования им с учетом интересов семьи и наилучших интересов ребенка.

Еще одной дискуссионной нормой стала обязанность каждого из супругов информировать второго о своем личном имуществе, личных обязательствах, а также о сделках относительно общего имущества. В Нотариальной палате считают такую обязанность чрезмерной.

Кроме этого, в документе содержатся замечания относительно порядка раздела общего имущества. Авторы анализа предлагают исключить формулировку о разделе имущества «после прекращения юридического режима общности имущества», поскольку, по их мнению, после прекращения такого режима «уже нечего делить». Также предлагается объединить нормы относительно раздела и выдела имущества.

Что предлагают изменить относительно ценного имущества

Отдельно критикуется положение об «особо ценном имуществе». В замечаниях указывается, что в случае судебного спора фактически любое имущество для супругов является особо ценным, поэтому соответствующую норму предлагают исключить.

Также проект содержит положения об обязательном письменном и нотариально удостоверенном согласии второго из супругов для заключения договоров, подлежащих нотариальному удостоверению или государственной регистрации, а также договоров относительно ценного имущества.

