В Україні запропонували змінити сам принцип спільного майна подружжя: що не так із новою концепцією

НПУ розкритикувала заміну поняття «спільна сумісна власність» на «юридичний режим спільності майна подружжя».

Нотаріальна палата України провела правовий аналіз Книги 6 «Сімейне право» проєкту Цивільного кодексу України №15150 та висловила низку зауважень до запропонованих змін щодо спільного майна подружжя.

Зокрема, у проєкті пропонують фактично змінити сам підхід до регулювання спільного майна подружжя. Йдеться про заміну звичного поняття «право спільної сумісної власності» на конструкцію «юридичний режим спільності майна подружжя».

Чому Нотаріальна палата критикує нову термінологію

НПУ вказує: незрозумілою є сама доцільність заміни поняття «правовий режим» на «юридичний режим».

Також у документі звертають увагу, що замість формулювань «майно, що належить на праві спільної сумісної власності» та «майно, що належить на праві особистої власності» у проєкті використовують терміни «спільне майно подружжя» та «особисте майно кожного з подружжя».

На думку авторів аналізу, у такому випадку відбувається відхід від юридичного визначення виду права власності — спільної сумісної чи особистої — до характеристик майна, які більше властиві побутовій мові. Водночас у тексті проєкту паралельно все одно використовується поняття «право спільної сумісної власності», що, як зазначено у зауваженнях, створює термінологічну неузгодженість.

Які ризики побачили у новій концепції спільності майна

Окремо Нотаріальна палата поставила питання про те, яке саме право автори проєкту вкладають у поняття «спільність майна подружжя».

У зауваженнях наголошується, що незрозуміло, чи йдеться про частку у спільному майні подружжя, чи про частку у праві спільної сумісної власності на майно подружжя. Також у документі звертають увагу на можливі проблеми з оборотоздатністю такого права без визначення його розміру та без державної реєстрації.

Крім того, проєкт передбачає нову статтю про припинення «юридичного режиму спільності майна подружжя». У ній пропонується визначити, що такий режим припиняється у разі смерті одного з подружжя, оголошення його померлим, розірвання шлюбу, визнання шлюбу недійсним, встановлення режиму окремого проживання або укладення договору між подружжям про зміну такого режиму.

Які ще зміни пропонують для подружжя

Також у проєкті пропонується новий підхід до управління особистим майном. Передбачено, що той із подружжя, кому належить особисте майно, визначає режим володіння та користування ним з урахуванням інтересів сім’ї та найкращих інтересів дитини.

Ще однією дискусійною нормою став обов’язок кожного з подружжя інформувати другого про своє особисте майно, особисті зобов’язання, а також про правочини щодо спільного майна. У Нотаріальній палаті вважають такий обов’язок надмірним.

Крім цього, у документі містяться зауваження щодо порядку поділу спільного майна. Автори аналізу пропонують виключити формулювання про поділ майна «після припинення юридичного режиму спільності майна», оскільки, на їхню думку, після припинення такого режиму «вже нема що ділити». Також пропонується об’єднати норми щодо поділу та виділу майна.

Що пропонують змінити щодо цінного майна

Окремо критикується положення про «особливо цінне майно». У зауваженнях зазначається, що у випадку судового спору фактично будь-яке майно для подружжя є особливо цінним, тому відповідну норму пропонують виключити.

Також проєкт містить положення про обов’язкову письмову та нотаріально посвідчену згоду другого з подружжя для укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, а також договорів щодо цінного майна.

