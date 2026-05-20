Депутат із Житомирщини «забув» вказати у декларації НАЗК 46 млн гривень

Житомирська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно депутата Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області. Посадовця обвинувачують у декларуванні недостовірної інформації на понад 46 млн грн.

Як зазначили у НАЗК, під час перевірок його декларацій за 2022, 2023 та 2024 роки було встановлено, що депутат серед іншого приховав від декларування відомості про:

доходи із невстановлених джерел на понад 5,8 млн грн, які отримав у 2023 році та використав на погашення боргу;

фінансові зобов’язання перед належними йому товариствами на понад 23 млн грн (у 2022 – понад 7,3 млн грн; у 2023 – понад 5,7 млн грн; у 2024 – понад 10 млн грн);

видатки на погашення цих зобов’язань на понад 9,4 млн грн (у 2022 – понад 125 тис. грн; у 2023 – понад 5,7 млн грн; у 2024 – 1 млн грн);

власні доходи від підприємницької діяльності, відчуження майна та заробітної плати, сукупно на понад 325 тис. грн, отримані у 2022 році;

власні корпоративні права у товариствах на понад 5,7 млн грн (1,9 млн грн у 2022 році та 3,8 млн грн – у 2023 році);

земельну ділянку в Бердичівському районі Житомирської області (у 2024 році)

Відтак, посадовцю інкримінують умисне внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

