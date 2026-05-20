«Підвалини» і «панування»: які незвичні терміни пропонують у новому Цивільному кодексі
Проєкт нового Цивільного кодексу України №15150 пропонує змінити не лише правила речового права, а й сам підхід до юридичної термінології. У документі з’являються нові поняття та мовні конструкції, які раніше не використовувалися або не були усталеними в українському законодавстві. Нотаріальна палата України заявила, що такі зміни можуть ускладнити правозастосування та створити ризики правової невизначеності для судів, нотаріусів і державних реєстраторів.
У проєкті нового ЦК з’являються нові юридичні терміни
Нотаріальна палата України у правовому аналізі Книги 3 проєкту Цивільного кодексу України №15150 звернула окрему увагу на новий понятійний апарат документа.
Проєкт запроваджує значну кількість нових понять та змінює традиційну юридичну термінологію цивільного права.
Серед нових термінів, які використовуються у проєкті:
- «підвалини»;
- «панування»;
- «посідання»;
- «домірно»;
- «недомірно»;
- «рівнодомірно»;
- «правоможність»;
- «право очікування»;
- «титул»;
- «соціальний узуфрукт»;
- «єдиний нерухомий комплекс»;
- «невідчужуваність речі».
У проєкті пропонують змінити і мовні конструкції
Окрім нових юридичних понять, проєкт нового ЦК пропонує змінити окремі мовні конструкції, які традиційно використовуються у законодавстві.
Зокрема, у документі:
- слово «які» пропонують замінювати на конструкцію «що їх»;
- словосполучення «зокрема, наприклад» — на «як-от».
Така стилістика є незвичною для української правової системи та юридичної техніки.
НПУ заявила про ризики для правозастосування
У НПУ наголосили, що українська судова практика та цивілістична теорія багато років базуються на усталеній юридичній термінології.
Водночас проєкт нового ЦК фактично формує нову систему понять, зміст яких не завжди є очевидним.
У правовому аналізі зазначається, що це може створити проблеми для судів, нотаріусів, державних реєстраторів, адвокатів, власників майна та бізнесу.
У НПУ також вказали, що нова термінологія у проєкті використовується нерівномірно та не завжди однаково в різних книгах Цивільного кодексу.
Через це можуть виникати: різне трактування норм, проблеми із застосуванням законодавства та правова невизначеність.
Окремі зауваження виникли до «панування над річчю»
Одним із найбільш дискусійних нововведень у проєкті стало поняття «панування над річчю».
У проєкті речове право визначається як право, яке дозволяє особі «панувати над річчю» та здійснювати безпосередній вплив на неї без сприяння інших осіб.
У Нотаріальній палаті зазначили, що поняття «панування» є новим для українського законодавства та не має чіткого визначення.
У правовому аналізі вказується, що це може породжувати практичні питання, зокрема:
- чим «повне панування» відрізняється від «неповного панування»;
- як відмежовувати право власності від оренди;
- як саме суди повинні тлумачити межі такого «панування».
НПУ закликала до доопрацювання проєкту
У Нотаріальній палаті вважають, що фундаментальні зміни юридичної термінології потребують додаткового обговорення та глибокого правового аналізу.
У НПУ наголосили, що без чітких та зрозумілих визначень нові поняття можуть призвести до правової невизначеності та різного застосування норм судами й органами державної реєстрації.
Раніше Нотаріальна палата також висловила зауваження до інших положень проєкту нового Цивільного кодексу №15150. Зокрема, у НПУ заявили про ризики надання державній реєстрації правовстановлювальної ролі, розкритикували запровадження інститутів узуфрукта та «соціального узуфрукта», а також звернули увагу на нові поняття «посідання» та «право очікування» щодо майбутньої нерухомості.
