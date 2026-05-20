«Підвалини» і «панування»: які незвичні терміни пропонують у новому Цивільному кодексі

Новий ЦК вводить нову юридичну стилістику — фахівці вже попереджають про ризики правової невизначеності.

Проєкт нового Цивільного кодексу України №15150 пропонує змінити не лише правила речового права, а й сам підхід до юридичної термінології. У документі з’являються нові поняття та мовні конструкції, які раніше не використовувалися або не були усталеними в українському законодавстві. Нотаріальна палата України заявила, що такі зміни можуть ускладнити правозастосування та створити ризики правової невизначеності для судів, нотаріусів і державних реєстраторів.

У проєкті нового ЦК з’являються нові юридичні терміни

Нотаріальна палата України у правовому аналізі Книги 3 проєкту Цивільного кодексу України №15150 звернула окрему увагу на новий понятійний апарат документа.

Проєкт запроваджує значну кількість нових понять та змінює традиційну юридичну термінологію цивільного права.

Серед нових термінів, які використовуються у проєкті:

«підвалини»;

«панування»;

«посідання»;

«домірно»;

«недомірно»;

«рівнодомірно»;

«правоможність»;

«право очікування»;

«титул»;

«соціальний узуфрукт»;

«єдиний нерухомий комплекс»;

«невідчужуваність речі».

У проєкті пропонують змінити і мовні конструкції

Окрім нових юридичних понять, проєкт нового ЦК пропонує змінити окремі мовні конструкції, які традиційно використовуються у законодавстві.

Зокрема, у документі:

слово «які» пропонують замінювати на конструкцію «що їх»;

словосполучення «зокрема, наприклад» — на «як-от».

Така стилістика є незвичною для української правової системи та юридичної техніки.

НПУ заявила про ризики для правозастосування

У НПУ наголосили, що українська судова практика та цивілістична теорія багато років базуються на усталеній юридичній термінології.

Водночас проєкт нового ЦК фактично формує нову систему понять, зміст яких не завжди є очевидним.

У правовому аналізі зазначається, що це може створити проблеми для судів, нотаріусів, державних реєстраторів, адвокатів, власників майна та бізнесу.

У НПУ також вказали, що нова термінологія у проєкті використовується нерівномірно та не завжди однаково в різних книгах Цивільного кодексу.

Через це можуть виникати: різне трактування норм, проблеми із застосуванням законодавства та правова невизначеність.

Окремі зауваження виникли до «панування над річчю»

Одним із найбільш дискусійних нововведень у проєкті стало поняття «панування над річчю».

У проєкті речове право визначається як право, яке дозволяє особі «панувати над річчю» та здійснювати безпосередній вплив на неї без сприяння інших осіб.

У Нотаріальній палаті зазначили, що поняття «панування» є новим для українського законодавства та не має чіткого визначення.

У правовому аналізі вказується, що це може породжувати практичні питання, зокрема:

чим «повне панування» відрізняється від «неповного панування»;

як відмежовувати право власності від оренди;

як саме суди повинні тлумачити межі такого «панування».

НПУ закликала до доопрацювання проєкту

У Нотаріальній палаті вважають, що фундаментальні зміни юридичної термінології потребують додаткового обговорення та глибокого правового аналізу.

У НПУ наголосили, що без чітких та зрозумілих визначень нові поняття можуть призвести до правової невизначеності та різного застосування норм судами й органами державної реєстрації.

Раніше Нотаріальна палата також висловила зауваження до інших положень проєкту нового Цивільного кодексу №15150. Зокрема, у НПУ заявили про ризики надання державній реєстрації правовстановлювальної ролі, розкритикували запровадження інститутів узуфрукта та «соціального узуфрукта», а також звернули увагу на нові поняття «посідання» та «право очікування» щодо майбутньої нерухомості.

