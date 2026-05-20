  1. В Україні
  2. / В Україні

«Підвалини» і «панування»: які незвичні терміни пропонують у новому Цивільному кодексі

13:00, 20 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новий ЦК вводить нову юридичну стилістику — фахівці вже попереджають про ризики правової невизначеності.
«Підвалини» і «панування»: які незвичні терміни пропонують у новому Цивільному кодексі
Фото: SUD.UA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Проєкт нового Цивільного кодексу України №15150 пропонує змінити не лише правила речового права, а й сам підхід до юридичної термінології. У документі з’являються нові поняття та мовні конструкції, які раніше не використовувалися або не були усталеними в українському законодавстві. Нотаріальна палата України заявила, що такі зміни можуть ускладнити правозастосування та створити ризики правової невизначеності для судів, нотаріусів і державних реєстраторів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У проєкті нового ЦК з’являються нові юридичні терміни

Нотаріальна палата України у правовому аналізі Книги 3 проєкту Цивільного кодексу України №15150 звернула окрему увагу на новий понятійний апарат документа.

Проєкт запроваджує значну кількість нових понять та змінює традиційну юридичну термінологію цивільного права.

Серед нових термінів, які використовуються у проєкті:

  • «підвалини»;
  • «панування»;
  • «посідання»;
  • «домірно»;
  • «недомірно»;
  • «рівнодомірно»;
  • «правоможність»;
  • «право очікування»;
  • «титул»;
  • «соціальний узуфрукт»;
  • «єдиний нерухомий комплекс»;
  • «невідчужуваність речі».

У проєкті пропонують змінити і мовні конструкції

Окрім нових юридичних понять, проєкт нового ЦК пропонує змінити окремі мовні конструкції, які традиційно використовуються у законодавстві.

Зокрема, у документі:

  • слово «які» пропонують замінювати на конструкцію «що їх»;
  • словосполучення «зокрема, наприклад» — на «як-от».

Така стилістика є незвичною для української правової системи та юридичної техніки.

НПУ заявила про ризики для правозастосування

У НПУ наголосили, що українська судова практика та цивілістична теорія багато років базуються на усталеній юридичній термінології.

Водночас проєкт нового ЦК фактично формує нову систему понять, зміст яких не завжди є очевидним.

У правовому аналізі зазначається, що це може створити проблеми для судів, нотаріусів, державних реєстраторів, адвокатів, власників майна та бізнесу.

У НПУ також вказали, що нова термінологія у проєкті використовується нерівномірно та не завжди однаково в різних книгах Цивільного кодексу.

Через це можуть виникати: різне трактування норм, проблеми із застосуванням законодавства та правова невизначеність.

Окремі зауваження виникли до «панування над річчю»

Одним із найбільш дискусійних нововведень у проєкті стало поняття «панування над річчю».

У проєкті речове право визначається як право, яке дозволяє особі «панувати над річчю» та здійснювати безпосередній вплив на неї без сприяння інших осіб.

У Нотаріальній палаті зазначили, що поняття «панування» є новим для українського законодавства та не має чіткого визначення.

У правовому аналізі вказується, що це може породжувати практичні питання, зокрема:

  • чим «повне панування» відрізняється від «неповного панування»;
  • як відмежовувати право власності від оренди;
  • як саме суди повинні тлумачити межі такого «панування».

НПУ закликала до доопрацювання проєкту

У Нотаріальній палаті вважають, що фундаментальні зміни юридичної термінології потребують додаткового обговорення та глибокого правового аналізу.

У НПУ наголосили, що без чітких та зрозумілих визначень нові поняття можуть призвести до правової невизначеності та різного застосування норм судами й органами державної реєстрації.

Раніше Нотаріальна палата також висловила зауваження до інших положень проєкту нового Цивільного кодексу №15150. Зокрема, у НПУ заявили про ризики надання державній реєстрації правовстановлювальної ролі, розкритикували запровадження інститутів узуфрукта та «соціального узуфрукта», а також звернули увагу на нові поняття «посідання» та «право очікування» щодо майбутньої нерухомості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект цивільний кодекс

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Стратегічні підприємства зможуть отримувати пожежну техніку від міжнародних партнерів: Рада змінює правила гуманітарної допомоги

Законопроєкт пропонує змінити правила отримання гуманітарної допомоги у вигляді пожежно-рятувальної техніки для підприємств, що мають критичне значення.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Відповідальність за помилки у військовому обліку під питанням: штраф 170 тисяч гривень для ТЦК можуть переглянути

Документ, який мав навести лад у реєстрі «Оберіг», може спричинити хвилю нових судових спорів через технічні недоліки.

В Україні запускають ринок парникових викидів: як новий закон змінить правила для промисловості

Проєкт Мінекономіки покликаний адаптувати українське законодавство до стандартів ЄС та захистити наших експортерів від європейського екологічного мита.

Верховний Суд нагадав держорганам про неправомірність раптової зміни позиції щодо бізнесу

Верховний Суд розтлумачив норми закону про адміністративну процедуру, вказавши, що держава не може позбавляти бізнес прав, якщо сама раніше неодноразово визнавала їх законність

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]