ВЛК хочуть надати доступ до даних про людей на замісній терапії, щоб уникнути мобілізації непридатних

Лікарі ВЛК не мають доступу до даних про проходження ЗПТ, через що непридатні до служби люди потрапляють до війська.

В Україні планують змінити підходи до проходження військово-лікарських комісій особами, які перебувають на замісній підтримувальній терапії (ЗПТ). В Офісі Військового омбудсмана заявили, що нинішня система не дозволяє належним чином враховувати стан здоров’я таких людей під час мобілізації та проходження служби.

Чому виникла проблема

Про це йшлося під час засідання міжвідомчої робочої групи, ініційованої Офісом Військового омбудсмана. У нараді взяли участь представники Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ, Головного військового клінічного госпіталю, Командування Сухопутних військ, Департаменту охорони здоров’я, Департаменту мобілізації та Головного управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони.

В Офісі омбудсмана нагадали, що відповідно до чинного наказу міністра оборони №402 перебування на замісній підтримувальній терапії є підставою для визнання особи непридатною до військової служби. Водночас значна кількість таких військовослужбовців уже проходить службу у підрозділах.

Серед причин цього називають відсутність у лікарів ВЛК доступу до баз даних про осіб із психіатричними та наркологічними діагнозами, ігнорування документів про проходження ЗПТ, а також неперевірену інформацію про поточне лікування.

Що пропонують змінити

В Офісі Військового омбудсмана зазначили, що під час розгляду скарг звертаються до військових частин із проханням направляти таких військовослужбовців на повторні ВЛК. Однак, за оцінкою учасників зустрічі, проблема потребує комплексного врегулювання на нормативному та організаційному рівнях.

Перший заступник Військового омбудсмана Руслан Циганков заявив, що першочерговим завданням є створення механізмів, які унеможливлять мобілізацію осіб, непридатних до служби за медичними показниками.

«Ми маємо чесно відповісти собі, як така людина повинна проходити службу і хто нестиме відповідальність за зрив її лікування. Бо зараз від цієї проблеми страждають і самі військовослужбовці, і командири, і вся система», — зазначив він.

Які кроки визначили учасники зустрічі

Серед ключових завдань робочої групи:

— виявлення осіб, які перебувають на ЗПТ, ще на етапі мобілізації та проходження ВЛК;

— надання лікарям ВЛК спеціального доступу до інформації про осіб на ЗПТ із дотриманням вимог щодо захисту персональних даних і лікарської таємниці;

— розробка порядку повторного направлення на ВЛК вже мобілізованих осіб, які перебувають на замісній підтримувальній терапії.

За підсумками зустрічі учасники домовилися підготувати пропозиції щодо змін до наказу №402 та напрацювати законодавчі механізми доступу ВЛК до медичної інформації.

В Офісі омбудсмана заговорили про моральну дилему

Крім того, Офіс Військового омбудсмана спільно з профільними фахівцями розпочав аналітичне дослідження впливу залежностей на проходження військової служби.

Водночас в Офісі омбудсмана наголосили, що питання стосується не лише правового регулювання, а й морально-етичних аспектів, зокрема балансу між правами людей із залежностями та правами інших військовослужбовців на справедливі ротації.

