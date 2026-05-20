  1. В Україні

ВЛК хочуть надати доступ до даних про людей на замісній терапії, щоб уникнути мобілізації непридатних

13:45, 20 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Лікарі ВЛК не мають доступу до даних про проходження ЗПТ, через що непридатні до служби люди потрапляють до війська.
ВЛК хочуть надати доступ до даних про людей на замісній терапії, щоб уникнути мобілізації непридатних
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні планують змінити підходи до проходження військово-лікарських комісій особами, які перебувають на замісній підтримувальній терапії (ЗПТ). В Офісі Військового омбудсмана заявили, що нинішня система не дозволяє належним чином враховувати стан здоров’я таких людей під час мобілізації та проходження служби.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Чому виникла проблема

Про це йшлося під час засідання міжвідомчої робочої групи, ініційованої Офісом Військового омбудсмана. У нараді взяли участь представники Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ, Головного військового клінічного госпіталю, Командування Сухопутних військ, Департаменту охорони здоров’я, Департаменту мобілізації та Головного управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони.

В Офісі омбудсмана нагадали, що відповідно до чинного наказу міністра оборони №402 перебування на замісній підтримувальній терапії є підставою для визнання особи непридатною до військової служби. Водночас значна кількість таких військовослужбовців уже проходить службу у підрозділах.

Серед причин цього називають відсутність у лікарів ВЛК доступу до баз даних про осіб із психіатричними та наркологічними діагнозами, ігнорування документів про проходження ЗПТ, а також неперевірену інформацію про поточне лікування.

Що пропонують змінити

В Офісі Військового омбудсмана зазначили, що під час розгляду скарг звертаються до військових частин із проханням направляти таких військовослужбовців на повторні ВЛК. Однак, за оцінкою учасників зустрічі, проблема потребує комплексного врегулювання на нормативному та організаційному рівнях.

Перший заступник Військового омбудсмана Руслан Циганков заявив, що першочерговим завданням є створення механізмів, які унеможливлять мобілізацію осіб, непридатних до служби за медичними показниками.

«Ми маємо чесно відповісти собі, як така людина повинна проходити службу і хто нестиме відповідальність за зрив її лікування. Бо зараз від цієї проблеми страждають і самі військовослужбовці, і командири, і вся система», — зазначив він.

Які кроки визначили учасники зустрічі

Серед ключових завдань робочої групи:

— виявлення осіб, які перебувають на ЗПТ, ще на етапі мобілізації та проходження ВЛК;

— надання лікарям ВЛК спеціального доступу до інформації про осіб на ЗПТ із дотриманням вимог щодо захисту персональних даних і лікарської таємниці;

— розробка порядку повторного направлення на ВЛК вже мобілізованих осіб, які перебувають на замісній підтримувальній терапії.

За підсумками зустрічі учасники домовилися підготувати пропозиції щодо змін до наказу №402 та напрацювати законодавчі механізми доступу ВЛК до медичної інформації.

В Офісі омбудсмана заговорили про моральну дилему

Крім того, Офіс Військового омбудсмана спільно з профільними фахівцями розпочав аналітичне дослідження впливу залежностей на проходження військової служби.

Водночас в Офісі омбудсмана наголосили, що питання стосується не лише правового регулювання, а й морально-етичних аспектів, зокрема балансу між правами людей із залежностями та правами інших військовослужбовців на справедливі ротації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові армія призов омбудсмен ТЦК мобілізація ВЛК військовозобов'язаний

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Стратегічні підприємства зможуть отримувати пожежну техніку від міжнародних партнерів: Рада змінює правила гуманітарної допомоги

Законопроєкт пропонує змінити правила отримання гуманітарної допомоги у вигляді пожежно-рятувальної техніки для підприємств, що мають критичне значення.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Відповідальність за помилки у військовому обліку під питанням: штраф 170 тисяч гривень для ТЦК можуть переглянути

Документ, який мав навести лад у реєстрі «Оберіг», може спричинити хвилю нових судових спорів через технічні недоліки.

В Україні запускають ринок парникових викидів: як новий закон змінить правила для промисловості

Проєкт Мінекономіки покликаний адаптувати українське законодавство до стандартів ЄС та захистити наших експортерів від європейського екологічного мита.

Верховний Суд нагадав держорганам про неправомірність раптової зміни позиції щодо бізнесу

Верховний Суд розтлумачив норми закону про адміністративну процедуру, вказавши, що держава не може позбавляти бізнес прав, якщо сама раніше неодноразово визнавала їх законність

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]