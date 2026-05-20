З 7 липня у ЄС всі нові авто повинні мати камери, які слідкуватимуть за водієм

13:32, 20 травня 2026
Система ADDW дасть змогу контролювати ситуацію на дорозі та давати візуальні або звукові попередження, якщо водій втомився або відволікається від керування авто.
Фото: neonode.com
З 7 липня 2026 року у ЄС всі нові зареєстровані пасажирські та вантажні автомобілі повинні мати систему попередження про неуважність водія (Advanced Driver Distraction Warning).

У салоні автомобіля буде встановлена камера, яка направлена безпосередньо на водія. Вона цілодобово сканує:

- Рух очей водія;

- Положення голови;

- Напрямок зору.

Що таке система ADDW

У Регламенті (ЄС) 2023/2590 ключові технічні вимоги, яким мають відповідати системи ADDW, включають вимоги щодо:

Умов експлуатації — визначення умов, за яких система має бути працездатною, наприклад, система ADDW повинна автоматично активуватися на швидкості понад 20 км/год, система має працювати як у денний, так і в нічний час тощо.

Критеріїв ефективності — визначення того, що на швидкостях від 20 км/год до 50 км/год система ADDW повинна подавати попередження, якщо погляд водія залишається в межах визначеної зони «відволікання» понад 6 секунд. На швидкостях понад 50 км/год система ADDW повинна подавати попередження, якщо погляд водія залишається в межах визначеної зони «відволікання» понад 3,5 секунди.

Попереджень для водія — визначення того, що система ADDW повинна забезпечувати візуальне попередження, а також звукове та/або тактильне попередження щоразу, коли виявляється відволікання водія. Ці попередження можуть посилюватися та ставати інтенсивнішими, доки відволікання водія не припиниться.

Несправностей системи — визначення несправностей у системі ADDW, які мають бути виявлені, а також способу інформування про них водія.

Положень щодо перевірки технічної справності — визначення того, яким чином під час перевірки технічного стану транспортного засобу має визначатися правильний робочий стан системи ADDW.

Аварійний світловий датчик ESS

Також з 7 липня обов’язковим стане аварійний світловий датчик (ESS). У випадку різкого гальмування на швидкості понад 50 км/год або спрацювання ABS, стоп-сигнали автомобіля починають швидко блимати. Це дає змогу водіям уникнути ланцюгових зіткнень.

Важливо зазначити, що нововведення стосуються лише нових автомобілів, які проходять реєстрацію вперше. Власникам старих машин не доведеться модернізувати їх примусово.

Ці заходи є частиною довгострокової стратегії ЄС “Vision Zero” до 2050 року.

