Суддю Юр’ївського райсуду Михайла Білинського можуть звільнити – рішення ВРП

13:41, 20 травня 2026
Суддю Михайла Білинського тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя.
Суддю Юр’ївського районного суду Дніпропетровської області Михайла Білинського відсторонили від здійснення правосуддя. Відповідне рішення ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 20 травня.

Як зазначається, дисциплінарна палата притягнула суддю до дисциплінарної відповідальності та застосувала до нього дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 20 травня 2026 року, суддю Юр’ївського районного суду Дніпропетровської області Білинського Михайла Володимировича відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

