Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Останнім часом інформаційний простір переповнений маніпуляціями щодо обмеження виїзду жінок за кордон. Популярні ресурси, часто видають бажане за дійсне, створюючи паніку там, де має панувати буква закону. Насправді правила перетину кордону для жінок чітко регламентовані Постановою КМУ № 57.

Уряд дійсно зробив крок до лібералізації виїзду жінок-держслужбовців, проте твердження про повну відсутність обмежень для всіх категорій жінок є юридично неточним.

Згідно з пунктом 2-14 Правил, на період дії воєнного стану виїзд за кордон обмежений для жінок, які обіймають керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та на державних підприємствах. Це не стосується всіх жінок загалом, а лише тих, хто має особливий статус перед державою.

Раніше для цих категорій жінок виїзд був дозволений виключно на підставі рішень про службові відрядження.

Що змінила постанова № 623

Зміни торкнулися виключно пункту 2-14 Правил перетинання державного кордону. Цей пункт регулював виїзд осіб, які обіймають високі державні посади або є заброньованими за органами влади та державними підприємствами,.

Відтепер норма про те, що такі особи можуть виїжджати лише на підставі рішень про службові відрядження, не поширюється на жінок. Тобто жінка-депутат місцевої ради або заброньована працівниця держпідприємства дійсно отримала право на виїзд у приватних справах. Проте це стосується лише обмежень, накладених саме через її посадовий статус або бронювання.

Важливі деталі

Звернемо увагу на інші положення Правил перетину кордону та загальні норми права, які не були змінені постановою Кабміну № 623.

Зокрема, чинним залишається пункт 2-15 Правил, який регулює виїзд військовослужбовців. Відповідно до нього пропуск через державний кордон військових здійснюється на підставі рішень Міністра оборони або керівників інших військових формувань щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони. Постанова № 623 цей пункт не змінює. Тому жінки-військовослужбовці, як і раніше, можуть перетинати кордон лише за відповідним дозволом командування.

Важливо: жінки-медики та фармацевти, які стоять на військовому обліку, але не служать у війську, не є військовослужбовицями. Представники ДПСУ неодноразово наголошували: сам по собі факт перебування на обліку для жінок не є підставою для заборони виїзду. Вони подорожують вільно.

Окремо залишаються чинними індивідуальні обмеження на виїзд, передбачені пунктом 12 Правил. Урядова постанова не може скасувати заборони, накладені судом або виконавчою службою. Зокрема, обмеження можуть діяти щодо осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів, перебувають під запобіжним заходом у кримінальному провадженні або мають заборону на виїзд через невиконання судових рішень.

Державна прикордонна служба й надалі перевіряє громадян за відповідними базами даних боржників і осіб, яким обмежено право виїзду за кордон. Таким чином, зміни до одного пункту правил не означають повної відсутності обмежень. Прикордонний контроль продовжує діяти, а індивідуальні заборони або службові вимоги можуть і надалі бути підставою для відмови у виїзді.

Рекомендуємо громадянкам перед виїздом перевіряти свій статус у Єдиному реєстрі боржників та пам'ятати, що перебування на військовій службі накладає свої специфічні обмеження на пересування, незалежно від останніх урядових рішень.

