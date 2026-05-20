Уряд запускає стратегію «Економіки майбутнього» із орієнтацією на ЄС

Уряд хоче підвищити середні темпи зростання ВВП до 6% на рік, продуктивність праці з нинішніх 1,3% до 5%, а частку інвестицій у ВВП — із довоєнних 16% до 24–30% щороку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд разом із іноземними партнерами працює над створенням стратегії «Економіки майбутнього» для України на основі аналітичних даних Світового банку.

Як вказала Премʼєр-міністр Юлія Свириденко, 20 травня бачення уряду щодо її реалізації представили учасникам міжнародної консультативної бізнес-ради, засідання якої відбулося під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

«В основу цієї стратегії закладено правила ЄС — насамперед побудову конкурентної та інвестиційно привабливої економіки з сильними інституціями та динамічним розвитком приватного сектору. Йдеться про розвиток оборонних технологій, енергетику, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, ІТ та критичні мінерали», - розповіла Юлія Свириденко.

За її словами, уряд має амбітну та водночас досяжну мету — підвищити середні темпи зростання ВВП до 6% на рік, продуктивність праці з нинішніх 1,3% до 5%, а частку інвестицій у ВВП — із довоєнних 16% до 24–30% щороку.

Наступним етапом планується перехід до відбору флагманських інвестиційних проєктів «Економіки майбутнього», які будуть представлені нашим партнерам на URC2026 у Гданську.

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський 19 травня повідомив, що буде підготовлена комплексна економічна стратегія.

«Потрібні саме такі кроки, які дадуть Україні більше економічного зростання та дозволять створити більше можливостей для того, щоб наші люди залишались у нашій країні та створювали робочі місця в Україні», - зазначив він.

Також триває підготовка до конференції в Гданську з питань відновлення України. Конференція запланована вже на червень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.