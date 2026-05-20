  1. В Україні

Уряд запускає стратегію «Економіки майбутнього» із орієнтацією на ЄС

11:12, 20 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд хоче підвищити середні темпи зростання ВВП до 6% на рік, продуктивність праці з нинішніх 1,3% до 5%, а частку інвестицій у ВВП — із довоєнних 16% до 24–30% щороку.
Уряд запускає стратегію «Економіки майбутнього» із орієнтацією на ЄС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд разом із іноземними партнерами працює над створенням стратегії «Економіки майбутнього» для України на основі аналітичних даних Світового банку. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як вказала Премʼєр-міністр Юлія Свириденко, 20 травня бачення уряду щодо її реалізації представили учасникам міжнародної консультативної бізнес-ради, засідання якої  відбулося під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

«В основу цієї стратегії закладено правила ЄС — насамперед побудову конкурентної та інвестиційно привабливої економіки з сильними інституціями та динамічним розвитком приватного сектору. Йдеться про розвиток оборонних технологій, енергетику, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, ІТ та критичні мінерали», - розповіла Юлія Свириденко.

За її словами, уряд має амбітну та водночас досяжну мету — підвищити середні темпи зростання ВВП до 6% на рік, продуктивність праці з нинішніх 1,3% до 5%, а частку інвестицій у ВВП — із довоєнних 16% до 24–30% щороку.

Наступним етапом планується перехід до відбору флагманських інвестиційних проєктів «Економіки майбутнього», які будуть представлені нашим партнерам на URC2026 у Гданську.

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський 19 травня повідомив, що буде підготовлена комплексна економічна стратегія.

«Потрібні саме такі кроки, які дадуть Україні більше економічного зростання та дозволять створити більше можливостей для того, щоб наші люди залишались у нашій країні та створювали робочі місця в Україні», - зазначив він.

Також триває підготовка до конференції в Гданську з питань відновлення України. Конференція запланована вже на червень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС уряд Україна

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Відповідальність за помилки у військовому обліку під питанням: штраф 170 тисяч гривень для ТЦК можуть переглянути

Документ, який мав навести лад у реєстрі «Оберіг», може спричинити хвилю нових судових спорів через технічні недоліки.

В Україні запускають ринок парникових викидів: як новий закон змінить правила для промисловості

Проєкт Мінекономіки покликаний адаптувати українське законодавство до стандартів ЄС та захистити наших експортерів від європейського екологічного мита.

Верховний Суд нагадав держорганам про неправомірність раптової зміни позиції щодо бізнесу

Верховний Суд розтлумачив норми закону про адміністративну процедуру, вказавши, що держава не може позбавляти бізнес прав, якщо сама раніше неодноразово визнавала їх законність

Рада може запровадити нульовий ПДВ на бойові роботи для фронту

В Україні пропонують звільнити від ПДВ постачання наземних роботизованих комплексів для сил оборони.

Битва за антикорупційну реформу: чи виконає Верховна Рада вимоги ЄС щодо конкурсів у ДБР та реформи прокуратури

Україна стоїть перед вибором моделі антикорупційного розвитку на наступні п'ять років: на розгляді парламенту — два альтернативні проєкти Стратегії 2026–2030.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]