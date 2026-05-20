«Єдиний нерухомий комплекс»: як в Україні можуть змінитися правила для заводів, бізнес-центрів і великих об’єктів

Проєкт нового ЦК передбачає можливість визнавати великі майнові комплекси неподільною річчю.

Проєкт нового Цивільного кодексу України пропонує створити новий правовий режим для великої нерухомості — «єдиний нерухомий комплекс». Йдеться про можливість розглядати кілька будівель, споруд і земельних ділянок як один об’єкт цивільних прав.

У Нотаріальній палаті попереджають, що така модель може викликати складнощі з держреєстрацією, поділом майна та оформленням прав на окремі об’єкти.

У проєкті нового ЦК з’являється «єдиний нерухомий комплекс»

У Книзі 3 проєкту Цивільного кодексу України №15150 пропонується запровадити поняття «єдиного нерухомого комплексу».

У документі йдеться про сукупність земельних ділянок, будівель, споруд, інших об’єктів нерухомості, які пов’язані між собою спільним призначенням, використовуються як єдине ціле, мають господарське або функціональне призначення.

Такий комплекс пропонують визначати як окремий об’єкт цивільних прав.

Єдиний комплекс пропонують розглядати як неподільний об’єкт

Проєкт передбачає, що єдиний нерухомий комплекс може вважатися неподільною річчю.

Окремі об’єкти можуть розглядатися як складові єдиного нерухомого комплексу, а правовий режим може поширюватися на комплекс як на єдиний об’єкт.

Також документ передбачає окреме регулювання державної реєстрації такого комплексу.

Новий режим потребуватиме узгодження з чинним законодавством

У Нотаріальній палаті України звернули увагу, що нова модель потребуватиме узгодження з чинною системою державної реєстрації прав.

Практичні питання можуть виникнути щодо: поділу майна, продажу окремих об’єктів, оформлення прав на складові комплексу, звернення стягнення на майно, судових спорів, державної реєстрації речових прав.

Новий правовий режим має бути узгоджений:

із земельним законодавством;

законодавством про державну реєстрацію;

правилами щодо неподільних речей;

іншими положеннями самого проєкту ЦК.

НПУ заявила про ризики правової невизначеності

У Нотаріальній палаті наголосили, що поняття «єдиного нерухомого комплексу» у такій конструкції є новим для українського цивільного законодавства.

На думку НПУ, нові конструкції та терміни можуть створити різне трактування норм судами та органами державної реєстрації.

Раніше Нотаріальна палата також висловила зауваження до інших нових понять проєкту Цивільного кодексу №15150, зокрема щодо:

«панування над річчю»;

«посідання»;

«права очікування»;

«соціального узуфрукта»;

нової юридичної термінології та мовних конструкцій.

