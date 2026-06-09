Переведення чи нове працевлаштування: у яких випадках потрібно повідомляти ДПС

Зміна посади працівника в межах одного підприємства має свої особливості щодо подання повідомлення до ДПС.

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Роботодавці часто стикаються з питанням, чи потрібно подавати повідомлення до Державної податкової служби у разі переведення працівника на іншу посаду. На практиці нерідко виникає плутанина між переведенням і прийняттям на роботу, що може призводити як до зайвих дій, так і до помилок в оформленні кадрових документів.

Фахівці наголошують: обов’язок повідомляти податковий орган виникає лише у випадках, коли між працівником і роботодавцем виникають нові трудові відносини. Якщо ж працівник продовжує працювати в того самого роботодавця, а змінюється лише його посада або умови праці, повідомлення до ДПС подавати не потрібно.

Коли подається повідомлення про прийняття на роботу

Відповідно до частини третьої статті 24 Кодексу законів про працю України, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, видання відповідного наказу чи розпорядження роботодавця та повідомлення податкового органу про прийняття на роботу.

Порядок подання такого повідомлення затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413.

Основна мета повідомлення — інформування держави про виникнення нових трудових відносин між працівником і роботодавцем.

Що вважається переведенням

Переведенням є зміна трудової функції працівника або інших істотних умов праці в межах уже існуючих трудових відносин.

Зокрема, йдеться про випадки, коли:

бухгалтера переводять на посаду головного бухгалтера;

інспектора з кадрів призначають начальником відділу кадрів;

працівника переводять до іншого структурного підрозділу підприємства;

працівник за своєю згодою переходить на іншу постійну роботу в межах того самого підприємства.

У таких ситуаціях трудові відносини не припиняються, працівник не звільняється, а лише продовжує працювати на нових умовах.

Чому повідомлення до ДПС не потрібне

Під час переведення не виникають нові трудові відносини між сторонами.

Працівник уже перебуває у штаті підприємства, тому:

чинний трудовий договір не припиняється;

новий трудовий договір не укладається;

працівник не приймається на роботу повторно.

Саме тому законодавство не передбачає обов’язку подавати повідомлення до ДПС у разі внутрішнього переведення працівника.

Які документи необхідно оформити

Відсутність необхідності повідомляти податкову службу не звільняє роботодавця від обов’язку належно оформити кадрові зміни.

Залежно від конкретної ситуації можуть знадобитися:

заява працівника;

письмова згода на переведення;

наказ про переведення;

внесення змін до особової картки;

оновлення штатно-кадрової документації;

додаткова угода до трудового договору, якщо цього потребують зміни умов праці.

Саме ці документи підтверджують законність проведеного переведення.

Коли повідомлення все ж потрібно подавати

Роботодавцям варто враховувати, що деякі кадрові ситуації можуть виглядати як переведення, хоча фактично є новим прийняттям на роботу.

Повідомлення до ДПС є обов’язковим, якщо:

працівника звільнили, а згодом повторно прийняли на роботу;

працівника оформлюють за сумісництвом на підставі окремого трудового договору;

після припинення попереднього укладається новий трудовий договір;

працівник переходить до іншого роботодавця в порядку переведення.

У останньому випадку новий роботодавець зобов’язаний подати повідомлення до ДПС, адже для нього це вже є новим працевлаштуванням працівника.

Типові помилки роботодавців

Фахівці звертають увагу на низку поширених помилок під час оформлення кадрових змін.

Зокрема, роботодавці нерідко:

подають повідомлення до ДПС при внутрішньому переведенні, хоча закон цього не вимагає;

оформлюють звільнення та повторне прийняття замість переведення;

не видають наказ про переведення;

плутають поняття переведення та переміщення працівника.

Подібні помилки можуть створювати додаткові ризики під час перевірок і кадрових аудитів.

Практичний приклад

Працівник обіймає посаду провідного спеціаліста. З 1 липня його переводять на посаду начальника відділу.

Для оформлення змін роботодавець видає наказ про переведення та вносить необхідні корективи до кадрових документів.

У такій ситуації:

повідомлення до ДПС не подається;

трудові відносини продовжуються без перерви;

новий трудовий договір не укладається.

Переведення працівника на іншу посаду в межах одного роботодавця не є прийняттям на роботу, а отже не потребує подання повідомлення до ДПС.

Обов’язок повідомляти податковий орган виникає лише тоді, коли створюються нові трудові відносини або укладається новий трудовий договір. Тому роботодавцям важливо правильно розмежовувати переведення та прийняття на роботу й належним чином оформлювати всі кадрові зміни.

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