Добір кандидатів на 121 посаду прокурорів окружних прокуратур: оприлюднили результати іспиту

Оприлюднили список кандидатів на посаду прокурора, які успішно склали кваліфікаційний іспит.

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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів повідомила, що 5 червня прийняла рішення №327дк-26 «Про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту, визначення прохідного бала та списку кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури, які успішно склали кваліфікаційний іспит».

Відповідно до частини третьої статті 32 Закону України «Про прокуратуру» фізичні та юридичні особи, громадські організації можуть подавати до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів інформацію щодо доброчесності кандидатів на посаду прокурора (які успішно склали кваліфікаційний іспит та список яких затверджено пунктом 3 вказаного вище рішення) протягом одного місяця з дня офіційного оприлюднення списку кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит.

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