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Добір кандидатів на 121 посаду прокурорів окружних прокуратур: оприлюднили результати іспиту

16:08, 9 червня 2026
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Оприлюднили список кандидатів на посаду прокурора, які успішно склали кваліфікаційний іспит.
Добір кандидатів на 121 посаду прокурорів окружних прокуратур: оприлюднили результати іспиту
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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів повідомила, що 5 червня прийняла рішення №327дк-26 «Про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту, визначення прохідного бала та списку кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури, які успішно склали кваліфікаційний іспит».

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Відповідно до частини третьої статті 32 Закону України «Про прокуратуру» фізичні та юридичні особи, громадські організації можуть подавати до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів інформацію щодо доброчесності кандидатів на посаду прокурора (які успішно склали кваліфікаційний іспит та список яких затверджено пунктом 3 вказаного вище рішення) протягом одного місяця з дня офіційного оприлюднення списку кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит.

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