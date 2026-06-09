ВРП поставила паузу у справі судді ОАСК Володимира Келеберди: причина — неявка

ВРП задовольнила клопотання захисника судді про відкладення розгляду справи через неявку у засідання судді Володимира Келеберди, який уже понад рік відсторонений від здійснення правосуддя.

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Вища рада правосуддя задовольнила клопотання представника судді та відклала розгляд скарг на рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 6 серпня 2025 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Окружного адміністративного суду міста Києва Володимира Келеберди.

Підставою для відкладення стала неявка судді з обґрунтованих причин. Як зазначив представник судді — адвокат Валерія Лутковська, Володимир Келеберда займає активну позицію у справі, самостійно подає велику кількість заяв і клопотань, зокрема одну зі скарг, яку сьогодні мала розглядати ВРП.

Обставини дисциплінарної справи

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», у серпні 2025 року Третя Дисциплінарна палата ВРП ухвалила рішення про притягнення судді Володимира Келеберди до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади.

У зв’язку з цим рішенням суддю було тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі частини сьомої статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та частини другої статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя». Відсторонення діє до ухвалення ВРП рішення про звільнення судді або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Обставини неявки судді

Як повідомив дисциплінарний інспектор ВРП, Володимир Келеберда жодного разу особисто не з’являвся на засідання Третьої Дисциплінарної палати ВРП та Вищої ради правосуддя. Причинами неявки були надані лікарняні листи, дорожньо-транспортна пригода (коли суддя вже прямував на засідання), запланована відпустка та інші обставини.

Адвокат наголосила на зацікавленості судді у особистій участі в розгляді справи та передав членам ВРП відповідні документи для ознайомлення.

Член ВРП Оксана Кваша уточнила, чи наполягає представник на обов’язковій особистій присутності судді на наступному засіданні. Представник відповів, що суддя виявив бажання взяти участь, але зазначив, що «ми живемо в такому світі, що не можна бути впевненим».

Рішення Вищої ради правосуддя

Після обговорення та голосування члени ВРП одноголосно підтримали клопотання представника судді про відкладення розгляду дисциплінарної справи.

Таким чином, Вища рада правосуддя ухвалила задовольнити заяву представника судді Окружного адміністративного суду Києва Володимира Келеберди, адвоката Валерії Лутковської, про відкладення розгляду скарг на рішення Третьої Дисциплінарної палати ВРП.

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