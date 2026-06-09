ВСП поставил паузу в деле судьи ОАСК Владимира Келеберды: причина — неявка

ВСП удовлетворил ходатайство защитника судьи об отложении рассмотрения дела из-за неявки в заседание судьи Владимира Келеберды, который уже более года отстранен от правосудия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство представителя судьи и отложил рассмотрение жалоб на решение Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 6 августа 2025 о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Окружного административного суда города Киева Владимира Келеберды.

Основанием для отложения стала неявка судьи по обоснованным причинам. Как отметил представитель судьи — адвокат Валерия Лутковская, Владимир Келеберда занимает активную позицию по делу, самостоятельно подает большое количество заявлений и ходатайств, в том числе одну из жалоб, которую сегодня должно рассматривать ВРП.

Обстоятельства дисциплинарного дела

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», в августе 2025 года Третья Дисциплинарная палата ВСП приняла решение о привлечении судьи Владимира Келеберды к дисциплинарной ответственности и применению к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об уходе.

В связи с этим решением судья был временно отстранен от осуществления правосудия на основании части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия». Отстранение действует до принятия ВСП решения об увольнении судьи или отмене решения Дисциплинарной палаты.

Обстоятельства неявки судьи

Как сообщил дисциплинарный инспектор ВСП, Владимир Келеберда ни разу лично не появлялся на заседании Третьей Дисциплинарной палаты ВСП и Высшего совета правосудия. Причинами неявки были предоставлены больничные листы, дорожно-транспортное происшествие (когда судья уже направлялся на заседание), запланированный отпуск и другие обстоятельства.

Адвокат отметила заинтересованность судьи в непосредственном участии в рассмотрении дела и передала членам ВСП соответствующие документы для ознакомления.

Член ВСП Оксана Кваша уточнила, настаивает ли представитель на обязательном личном присутствии судьи на следующем заседании. Представитель ответил, что судья изъявил желание принять участие, но отметил, что «мы живем в таком мире, что нельзя быть уверенным».

Решение Высшего совета правосудия

После обсуждения и голосования члены ВСП единогласно поддержали ходатайство представителя судьи об отложении рассмотрения дисциплинарного дела.

Таким образом, Высший совет правосудия удовлетворил заявление представителя судьи Окружного административного суда Киева Владимира Келеберды, адвоката Валерии Лутковской, об отложении рассмотрения жалоб на решение Третьей Дисциплинарной палаты ВСП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.