Кто определяет позицию предприятия в суде после отстранения руководителя: ВС уточнил полномочия арбитражного управляющего

КХС разграничил полномочия адвоката и арбитражного управляющего в процедуре банкротства.

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Если в процедуре банкротства суд прекратил полномочия руководителя предприятия и возложил их исполнение на арбитражного управляющего, именно он уполномочен определять процессуальную позицию должника в суде. Такой арбитражный управляющий может, в частности, отказаться от апелляционной жалобы, поданной от имени предприятия. К такому выводу пришел Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела

В рамках дела о банкротстве фермерское хозяйство обратилось с иском к контрагенту о передаче в собственность 120 тонн аммиачной селитры и взыскании 225,6 тыс. грн предварительной оплаты. Хозяйственный суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

После этого учредитель хозяйства от имени предприятия подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение суда первой инстанции.

В то же время на тот момент в деле о банкротстве уже действовало определение суда о прекращении полномочий руководителя фермерского хозяйства и возложении исполнения его обязанностей на арбитражного управляющего — распорядителя имущества. Именно он был указан в Едином государственном реестре как лицо, уполномоченное действовать от имени должника.

Впоследствии арбитражный управляющий подал в апелляционный суд заявление об отказе от апелляционной жалобы. Апелляционный суд принял такой отказ и закрыл производство по делу.

Руководитель и учредитель фермерского хозяйства обжаловали это решение в Верховный Суд. Среди прочего они утверждали, что апелляционный суд не выяснил вопрос о полномочиях адвоката, который подал апелляционную жалобу от имени хозяйства на основании договора о предоставлении правовой помощи. Также заявители ссылались на то, что арбитражный управляющий якобы действовал не в интересах должника.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд напомнил, что право на отказ от апелляционной жалобы является процессуальным правом лица, которое ее подало, однако такое действие должно быть совершено надлежащим образом уполномоченным представителем юридического лица.

Суд отметил, что на момент подачи заявления об отказе от апелляционной жалобы арбитражный управляющий являлся руководителем должника в понимании процессуального законодательства. Его полномочия подтверждались определением суда и сведениями из Единого государственного реестра, а каких-либо ограничений относительно права действовать от имени должника установлено не было.

Поэтому апелляционный суд обоснованно пришел к выводу, что именно арбитражный управляющий имел право подать заявление об отказе от апелляционной жалобы от имени должника.

Отдельно Верховный Суд согласился с тем, что для решения вопроса о принятии отказа от апелляционной жалобы апелляционный суд не был обязан исследовать обстоятельства заключения либо расторжения договора о предоставлении правовой помощи между должником и адвокатом.

Коллегия судей обратила внимание, что системный анализ положений Кодекса Украины по процедурам банкротства и Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» свидетельствует: статус адвоката, представляющего должника, не является более высоким, чем статус арбитражного управляющего, назначенного в деле о банкротстве. Соответственно адвокат не имеет преимущества в принятии процессуальных решений перед распорядителем имущества, на которого суд возложил полномочия руководителя должника.

Суд также подчеркнул, что арбитражный управляющий может привлекать других лиц для обеспечения выполнения своих полномочий, однако не вправе делегировать третьим лицам собственные полномочия, прямо предусмотренные Кодексом Украины по процедурам банкротства.

Верховный Суд отдельно подчеркнул, что именно арбитражный управляющий, на которого возложено исполнение полномочий руководителя должника, является лицом, уполномоченным определять позицию юридического лица в споре. Поэтому даже наличие действующего договора о предоставлении правовой помощи не изменяет того факта, что адвокат обязан действовать в соответствии с волей клиента, а в данной ситуации такую волю от имени должника формировал арбитражный управляющий как исполняющий обязанности руководителя.

Относительно доводов о возможных неправомерных действиях арбитражного управляющего Верховный Суд отметил, что они не могут быть предметом оценки в данном споре, поскольку кассационный пересмотр касался исключительно законности закрытия апелляционного производства. Кроме того, в этом деле не обжаловалось определение, которым были прекращены полномочия руководителя должника и возложено их исполнение на распорядителя имущества.

Вывод суда

Верховный Суд по делу № 924/700/24 (924/426/25) пришел к выводу, что заявление об отказе от апелляционной жалобы было подано надлежащим образом уполномоченным лицом — арбитражным управляющим, на которого возложено исполнение полномочий руководителя должника. Следовательно, апелляционный суд правомерно принял такой отказ и закрыл апелляционное производство.

В результате кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а определение апелляционного суда — без изменений.

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