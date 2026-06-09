ЦИК зарегистрировала Николая Давидюка народным депутатом
Центральная избирательная комиссия сообщила, что зарегистрировала Николая Давидюка народным депутатом.
«Комиссия во время сегодняшнего заседания рассмотрела заявление и необходимые документы Николая Давидюка и в соответствии с законодательством зарегистрировала его народным депутатом Украины», — заявили в ЦИК.
Николай Давидюк был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии «Голос» (включен в избирательный список под № 27).
Депутатские полномочия он приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде Украины.
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