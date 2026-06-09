ЦИК зарегистрировала Николая Давидюка народным депутатом

Депутатские полномочия Николай Давидюк приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде.

Фото: detector.media

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Центральная избирательная комиссия сообщила, что зарегистрировала Николая Давидюка народным депутатом.

«Комиссия во время сегодняшнего заседания рассмотрела заявление и необходимые документы Николая Давидюка и в соответствии с законодательством зарегистрировала его народным депутатом Украины», — заявили в ЦИК.

Николай Давидюк был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии «Голос» (включен в избирательный список под № 27).

Депутатские полномочия он приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде Украины.

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