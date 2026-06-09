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ЦВК зареєструвала Миколу Давидюка народним депутатом

15:34, 9 червня 2026
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Депутатські повноваження Микола Давидюк набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді.
ЦВК зареєструвала Миколу Давидюка народним депутатом
Фото: detector.media
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Центральна виборча комісія повідомила, що зареєструвала Миколу Давидюка народним депутатом.

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«Комісія під час сьогоднішнього засідання розглянула заяву і необхідні документи Миколи Давидюка та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України», - заявили у ЦВК.

Микола Давидюк був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Голос" (включений до виборчого списку під № 27).

Депутатські повноваження він набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України.

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Верховна Рада України депутат ЦВК

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