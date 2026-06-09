К вам не смогут подойти с камерой на улице, если вы против: пранки, стримы и видео для TikTok возьмут под контроль

Украинцы смогут возражать против съемки для соцсетей и телевидения, а также требовать удаления своих персональных данных.

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Фотография с частного праздника неожиданно оказалась в интернете, мобильный оператор хранит информацию о звонках, а онлайн-сервисы накапливают данные о местонахождении, покупках и предпочтениях пользователей. Большинство украинцев ежедневно оставляют цифровой след, однако далеко не всегда знают, кто получает доступ к этой информации и как она используется. На этом фоне в Украине готовят масштабное обновление законодательства о защите персональных данных, которое должно приблизить национальные правила к европейским стандартам и предоставить гражданам больше возможностей контролировать собственную информацию.

Речь идет о законопроекте №8153 «О защите персональных данных», который был зарегистрирован в Верховной Раде еще в 2022 году. Документ уже прошел первое чтение в парламенте и сейчас готовится к рассмотрению во втором чтении. Законопроект призван комплексно обновить правила обработки персональных данных в Украине и гармонизировать их с требованиями ЕС. Он предлагает новые подходы к защите конфиденциальности в интернете, использованию биометрических данных, видеонаблюдению, электронным коммуникациям и работе с персональной информацией граждан.

Действующее законодательство в этой сфере уже не соответствует современным вызовам цифровой эпохи. Со времени последнего обновления закона существенно изменились подходы к обработке данных, возросла роль социальных сетей, онлайн-сервисов, электронной коммерции и технологий больших данных.

Какие правила относительно фото- и видеосъемки действуют сегодня

Несмотря на обсуждение нового законопроекта, вопросы фото- и видеосъемки уже сейчас регулируются украинским законодательством.

Как объясняют юристы системы бесплатной правовой помощи, статья 307 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что физическое лицо может быть снято на фото-, кино-, теле- или видеопленку только с его согласия.

Закон не устанавливает специальной формы такого согласия. Оно может быть письменным или устным. Кроме того, допускается так называемое молчаливое согласие — когда человек видит, что его фотографируют или снимают на видео, осознает это и не высказывает возражений.

В то же время согласие на саму съемку не всегда означает согласие на дальнейшее распространение фотографий или видеозаписей.

Фотографии и другие произведения, на которых изображен человек, могут быть публично показаны, воспроизведены или распространены только с его согласия. Если лицо считает, что фото или видео были обнародованы без разрешения и нарушают его права, оно может требовать удаления таких материалов, а также обратиться в суд с иском о возмещении материального или морального вреда.

Что нужно знать родителям о фотографиях детей

Специальных норм, которые отдельно регулировали бы использование фотографий детей, украинское законодательство в настоящее время не содержит.

Однако действует общий принцип защиты частной жизни. Если съемка проводится не в публичном месте, согласие за малолетнего или несовершеннолетнего ребенка предоставляют его родители или законные представители.

Если родители возражают против съемки ребенка, ее необходимо прекратить.

Кроме того, даже после предоставления согласия родители могут требовать прекращения публичного показа фото или видеоматериалов, которые касаются личной жизни ребенка.

Исключением остаются случаи съемки в публичных местах — на улицах, во время собраний, конференций, митингов и других мероприятий публичного характера.

Почему возникла необходимость в новом законе

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующий Закон «О защите персональных данных» основывается на европейской директиве 1995 года, которая уже утратила силу и была заменена Общим регламентом ЕС о защите данных (GDPR).

Авторы документа подчеркивают, что украинское законодательство не охватывает целый ряд современных вопросов, возникающих на практике. В частности, речь идет об обработке персональных данных в сети Интернет, совместной обработке данных несколькими компаниями, передаче данных подрядчикам, использовании данных в цифровых сервисах и социальных сетях.

Кроме того, Украина взяла на себя международные обязательства по гармонизации законодательства с правом Европейского Союза и стандартами Совета Европы в сфере защиты конфиденциальности.

В пояснительной записке также обращается внимание на то, что отсутствие современных правил может осложнять международный обмен информацией, сотрудничество с европейскими партнерами и развитие цифровой экономики.

Какие новые права получат украинцы

Одной из главных целей законопроекта является расширение возможностей человека контролировать собственные персональные данные.

Документ предусматривает право на доступ к своим данным, право требовать исправления неточной информации, право возражать против обработки данных, право ограничивать их использование и право на возмещение ущерба в случае нарушения прав человека.

Среди новых инструментов защиты отдельно предусмотрено право на забвение, которое уже давно действует в странах Европейского Союза. Оно позволяет требовать удаления персональных данных в случаях, определенных законом.

Также законопроект вводит право на мобильность данных, что дает возможность переносить информацию между различными сервисами, а также право на защиту от автоматизированного принятия решений.

Что изменится с предоставлением согласия на обработку данных

Авторы документа предлагают значительно детализировать требования к согласию на обработку персональных данных.

В пояснительной записке отмечается, что новые правила должны сделать процедуру более прозрачной и исключить ситуации, когда человек фактически не понимает, на что именно соглашается.

Предполагается, что лицо должно быть надлежащим образом проинформировано о том, какие именно данные собираются, с какой целью они используются, кому могут передаваться и в течение какого времени будут храниться.

Как известно, согласно статье 307 Гражданского кодекса физическое лицо может быть снято на фото-, кино-, теле- или видеопленку только с его согласия. В той же статье определено, что согласие лица на съемку его на фото-, кино-, теле- или видеопленку допускается, если съемки проводятся открыто на улице, на собраниях, конференциях, митингах и других мероприятиях публичного характера.

В целом, по уже сложившейся практике съемка в публичных местах и ​​съемка публичных лиц, находящихся при выполнении своей государственной работы, не запрещается.

Вместе с тем, законопроект 8153 положения законодательства о правилах поведения с персональными данными, собранными в публичных местах и ​​публичных лиц, излагает иным образом.

В частности, в статье 11 проекта «Обработка персональных данных в результате аудио-, видео- или фотофиксации публичных мероприятий» правила съемки публичных мероприятий определены следующим образом.

В случае осуществления аудиозаписи, видеосъемки, киносъемки, фотосъемки или любой другой фиксации изображения или голоса субъекта персональных данных, независимо от используемой технологии, открыто на улице или на мероприятиях публичного характера (публичных собраниях, конференциях и т.п.), контролер обязывает заранее принять достаточные меры для уведомления субъектов персональных данных об осуществлении аудиозаписи, видеосъемки, киносъемки, фотосъемки или любой другой фиксации изображения или голоса субъекта персональных данных, а также цели этой фиксации, способом, позволяющим субъекту персональных данных возразить против обработки его персональных данных.

Обнародование, в том числе публичный показ материалов видеосъемки, киносъемки или фотосъемки, на которых можно идентифицировать субъектов персональных данных, допускается при условии, что обнародование пропорционально относительно преследуемой легитимной цели, согласуется с начальной целью фиксации, учитывает принцип уважения к существу права на защиту персональных данных и предусматривает надлежащие и соответствующие средства защиты основополагающих прав и интересы субъекта персональных данных.

Следовательно, для проведения съемки, как следует из текста проекта, нужно сообщить лицам, которые могут попасть на видео или фото, и сообщить таким образом, что позволяет им возразить против этого.

Интересно также и то, что специальная статья 15, предусматривающая особенности обработки персональных данных для целей журналистской или творческой деятельности, не предусматривает каких-либо исключений относительно вышеупомянутых правил уведомления снимаемых лиц, установленных статьей 11.

«К обработке персональных данных для целей журналистской и творческой деятельности не применяются положения п. 1 части первой статьи 4 относительно принципов добросовестности и прозрачности, пунктов 4 и 6 части первой статьи 4, статьи 18-27, статьи 34, статьи 36-40 настоящего Закона », – указано в статье.

То есть, журналисты тоже должны соблюдать регулирование, установленное статьей 11, и сообщать о съемке публичных мероприятий раньше времени, если читать эту норму буквально.

Впервые урегулируют видеонаблюдение и видеофиксацию

Одним из наиболее заметных нововведений станет отдельное регулирование обработки персональных данных во время видеонаблюдения и видеофиксации публичных мероприятий.

Также законопроект содержит нормы относительно обработки персональных данных в сети Интернет, использования информации для прямого маркетинга и работы с биометрическими данными.

В частности, предлагается обновить подход к биометрическим данным. К ним будут относиться персональные данные, касающиеся физических, физиологических или поведенческих характеристик человека и позволяющие его идентифицировать. Например, цифровой образ лица, электронная подпись или отпечатки пальцев.

Новые правила для мобильных операторов и интернет-провайдеров

Существенные изменения затронут и сферу электронных коммуникаций.

Законопроект предусматривает, что операторы и поставщики электронных коммуникационных услуг должны будут уведомлять пользователей о рисках для безопасности сетей не позднее чем через 48 часов после того, как им станет известно о таких рисках.

Документ также детализирует гарантии тайны частного общения. Под защитой будут находиться не только содержание сообщений и разговоров, но и данные трафика, информация о местонахождении пользователя и сведения об установлении или неустановлении соединения.

Любое прослушивание, запись, хранение или передача информации о частном общении без согласия его участников будут запрещены, если иное прямо не предусмотрено законом.

О утечке персональных данных будут сообщать в течение 72 часов

Законопроект вводит новую систему реагирования на утечки персональных данных.

В случае нарушения безопасности данных контролер будет обязан сообщить об инциденте контролирующему органу не позднее чем через 72 часа после его выявления.

Авторы документа считают, что это позволит оперативнее реагировать на случаи незаконного доступа к персональной информации и минимизировать последствия для граждан.

В государственных органах появятся специальные уполномоченные

Отдельным нововведением станет обязательное назначение должностных лиц, ответственных за защиту персональных данных.

Они должны будут контролировать соблюдение законодательства, проводить внутренние аудиты, организовывать обучение работников и взаимодействовать с контролирующими органами.

За нарушение правил могут усилить ответственность

Законопроект предусматривает новую систему финансовой ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных.

Как отмечается в пояснительной записке, санкции должны быть эффективными, пропорциональными и сдерживающими. При определении размера штрафов будут учитываться характер нарушения, его продолжительность, последствия и меры, которые были приняты для устранения ущерба.

Таким образом, законопроект №8153 призван не только выполнить евроинтеграционные обязательства Украины, но и существенно изменить подходы к защите конфиденциальности. В случае его принятия граждане получат больше возможностей контролировать использование своих данных, а компании и государственные органы — больше обязанностей по их защите.

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