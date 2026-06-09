  1. В Украине

Профессиональным колледжам будут платить по-новому: введено финансирование по результату

17:30, 9 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство утвердило новый подход к финансированию профессиональных колледжей.
Профессиональным колледжам будут платить по-новому: введено финансирование по результату
Фото: vchysia.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство поддержало проект постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Методики расчета стоимости образовательных услуг в сфере профессионального образования». Об этом сообщило МОН.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Методика вводит механизм закупки образовательных услуг у учреждений профессионального образования на договорной основе и открывает возможность для перехода к новой модели финансирования.

Новый подход позволяет учредителям учреждений профессионального образования — органам местного самоуправления — определять приоритетные для развития области профессии и применять соответствующие коэффициенты к стоимости образовательной услуги. Это будет способствовать направлению дополнительных ресурсов на подготовку специалистов по направлениям, которые имеют наибольший спрос на рынке труда, а также поддерживать обновление и развитие образовательных программ в соответствии с потребностями экономики.

«Отныне профессиональные колледжи могут получать средства за конкретный результат своей работы. Кроме того, новый механизм финансирования обеспечит прозрачность распределения средств местных бюджетов и эффективное использование бюджетов, а расчеты расходов по каждой профессиональной квалификации станут унифицированными», — отметил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний.

Методика утверждена КМУ во исполнение части третьей статьи 62 Закона Украины «О профессиональном образовании». В соответствии с этой нормой учредитель может принимать решение о закупке услуг в сфере профессионального образования на договорной основе, а стоимость такой образовательной услуги определяется порядком и методикой, утвержденными КМУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины МОН Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Суд отменил приговор по делу об избиении во Львовской области, поскольку эксперт самостоятельно собирал материалы для проведения экспертизы

ВС пришел к выводу, что если судебно-медицинская экспертиза проведена на основании документов, которые эксперт получил самостоятельно, такое доказательство может быть признано недопустимым.

ВСП поставил паузу в деле судьи ОАСК Владимира Келеберды: причина — неявка

ВСП удовлетворил ходатайство защитника судьи об отложении рассмотрения дела из-за неявки в заседание судьи Владимира Келеберды, который уже более года отстранен от правосудия.

1857 отклоненных правок: бюджетный комитет поддержал правительственный вариант финансирования

Бюджетный комитет поддержал правительственную модель, в которой ключевые силовые структуры переходят на финансирование через Резервный фонд.

Пенсионный фонд потерял основание задерживать выплаты: апелляционный суд отменил ограничения Кабмина

Шестой апелляционный административный суд подтвердил незаконность постановления Кабмина, которое позволяло Пенсионному фонду выплачивать задолженность по решениям судов частями.

В Украине усилят контроль за судьями: под прицелом окажутся все родственники во власти и поездки на ВОТ

Верховная Рада утвердила новые правила проверки судей: теперь они обязаны ежегодно декларировать родственников, подтверждать использование украинского языка и доказывать отсутствие связей с государством-агрессором.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]