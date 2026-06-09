Профессиональным колледжам будут платить по-новому: введено финансирование по результату

Правительство утвердило новый подход к финансированию профессиональных колледжей.

Фото: vchysia.media

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Правительство поддержало проект постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Методики расчета стоимости образовательных услуг в сфере профессионального образования». Об этом сообщило МОН.

Методика вводит механизм закупки образовательных услуг у учреждений профессионального образования на договорной основе и открывает возможность для перехода к новой модели финансирования.

Новый подход позволяет учредителям учреждений профессионального образования — органам местного самоуправления — определять приоритетные для развития области профессии и применять соответствующие коэффициенты к стоимости образовательной услуги. Это будет способствовать направлению дополнительных ресурсов на подготовку специалистов по направлениям, которые имеют наибольший спрос на рынке труда, а также поддерживать обновление и развитие образовательных программ в соответствии с потребностями экономики.

«Отныне профессиональные колледжи могут получать средства за конкретный результат своей работы. Кроме того, новый механизм финансирования обеспечит прозрачность распределения средств местных бюджетов и эффективное использование бюджетов, а расчеты расходов по каждой профессиональной квалификации станут унифицированными», — отметил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний.

Методика утверждена КМУ во исполнение части третьей статьи 62 Закона Украины «О профессиональном образовании». В соответствии с этой нормой учредитель может принимать решение о закупке услуг в сфере профессионального образования на договорной основе, а стоимость такой образовательной услуги определяется порядком и методикой, утвержденными КМУ.

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