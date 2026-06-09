В Киеве второй раз за день образовался провал посреди дороги

В столице за день на двух улицах произошел провал асфальтового покрытия на проезжей части.

Фото: vodokanal.kiev.ua

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Во вторник, 9 июня, в Киеве на бульваре Тараса Шевченко, 2 произошел провал на уличной канализационной сети диаметром 400 мм. Об этом сообщил Киевводоканал.

«Специалисты Киевводоканала уже на месте и обследуют место аварийной ситуации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что движение транспорта на этом участке проезжей части частично ограничено.

Напомним, сегодня в столице по улице Ивана Мазепы, 1 возле метро «Арсенальная» произошел провал асфальтового покрытия на проезжей части.

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