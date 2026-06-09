ВС высказался относительно правовой природы пени за нарушение сроков расчетов в сфере ВЭД как кредиторского требования в деле о банкротстве

Верховный Суд обратил внимание, что, считая пеню основным требованием, апелляционный хозяйственный суд включил признанную сумму пени в шестую очередь удовлетворения кредиторских требований, хотя требования по уплате налогов и сборов подлежат включению в третью очередь.

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Определением Хозяйственного суда Винницкой области от 15.10.2025 по делу № 902/158/24 отказано в удовлетворении заявления Главного управления ГНС в Винницкой области б/н от 15.09.2025 о признании текущих кредиторских требований к должнику в сумме 1 204 061 874,95 грн пени.

Постановлением Северо-западного апелляционного хозяйственного суда от 13.01.2026 отменено определение Хозяйственного суда Винницкой области от 15.10.2025 по делу № 902/158/24 и принято новое решение, которым удовлетворено заявление Главного управления ГНС в Винницкой области от 15.09.2025 о признании текущих кредиторских требований к должнику. Признаны текущие кредиторские требования Главного управления ГНС в Винницкой области к должнику Обществу с ограниченной ответственностью в сумме 1 204 061 874,95 грн пени (шестая очередь удовлетворения требований кредиторов), 6056 грн расходов по уплате судебного сбора за подачу заявления о признании кредиторских требований (первая очередь удовлетворения требований кредиторов), 7 267,20 грн — расходов по уплате судебного сбора за подачу апелляционной жалобы (первая очередь удовлетворения требований кредиторов).

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что в нарушение части пятой статьи 41 Кодекса Украины по процедурам банкротства суд первой инстанции применил мораторий к требованиям Главного управления ГНС в Винницкой области, что привело к ошибочному отклонению денежных требований Главного управления ГНС в Винницкой области.

Такое решение апелляционный хозяйственный суд мотивировал тем, что в данном случае кредиторские требования кредитора состоят из пени за нарушение сроков расчетов в сфере ВЭД на основании налогового уведомления-решения № 0415550706 от 20.12.2024 в сумме 1 204 061 874,95 грн, обязанность по уплате которой возникла с 28.02.2024 по 30.09.2024, то есть после открытия производства по делу о банкротстве, начисление пени не приходилось на ликвидационную процедуру, расчет пени является арифметически правильным, поэтому такие требования являются текущими, к ним не могут применяться положения ст. 41 КУПБ в части моратория на начисление пени, поскольку такие требования не являются пеней, начисленной на «основное» требование, а эта пеня и является основным требованием.

Верховный Суд, среди прочего, указал, что обязанность осуществления правового анализа заявленных в деле кредиторских требований, оснований возникновения денежных требований кредиторов к должнику, их характера, установления размера и момента возникновения этих денежных требований возложена на хозяйственный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве (постановления: от 26.02.2019 по делу № 908/710/18, от 05.03.2019 по делу № 910/3353/16, от 18.04.2019 по делу № 914/1126/14, от 20.06.2019 по делу № 915/535/17, от 25.06.2019 по делу № 922/116/18, от 15.10.2019 по делу № 908/2189/17, от 24.10.2019 по делу № 910/10542/18, от 07.11.2019 по делу № 904/9024/16).

Использование формального подхода при рассмотрении заявления с кредиторскими требованиями и признание кредиторских требований без предоставления правового анализа поданному заявлению с кредиторскими требованиями, оснований возникновения денежных требований кредиторов к должнику, их характера, установления размера и момента возникновения этих денежных требований создает угрозу признания судом в деле о банкротстве фиктивной кредиторской задолженности должника. Указанное нарушает права кредиторов в деле о банкротстве с обоснованными денежными требованиями.

Верховный Суд обратил внимание, что, считая пеню основным требованием, апелляционный хозяйственный суд включил признанную сумму пени в шестую очередь удовлетворения кредиторских требований, хотя требования по уплате налогов и сборов (обязательных платежей) подлежат включению в третью очередь.

Суд кассационной инстанции отметил, что неустойкой (штрафом, пеней) согласно статье 549 ГК Украины является денежная сумма или иное имущество, которые должник должен передать кредитору в случае нарушения должником обязательства; штрафом является неустойка, исчисляемая в процентах от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства; пеней является неустойка, исчисляемая в процентах от суммы несвоевременно исполненного денежного обязательства за каждый день просрочки исполнения.

То есть пеня является производным требованием от требования о взыскании основного долга.

Как усматривается из содержания постановления Верховного Суда от 08.06.2023 по делу № 902/1169/21, судом кассационной инстанции исследовался вопрос о виде штрафных санкций за нарушение срока расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности и сделаны выводы о том, что пеня является неустойкой в понимании части 3 статьи 549 ГК Украины.

Однако суд апелляционной инстанции не учел указанный вывод, изложенный в постановлении Верховного Суда от 08.06.2023 по делу № 902/1169/21, согласно которому пеня за нарушение срока расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности является видом штрафной санкции, ошибочно указав при этом в обжалуемом постановлении, что такая пеня является «основным требованием».

Следовательно, преждевременным является вывод апелляционного суда о наличии правовых оснований для признания и внесения в реестр требований кредиторов 1 204 061 874,95 грн пени за нарушение сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда в постановлении от 20.05.2026 по делу № 902/158/24, которым отменено постановление Северо-западного апелляционного хозяйственного суда от 13.01.2026 и направлено дело в суд апелляционной инстанции на новое рассмотрение.

С полным текстом постановления Верховного Суда в составе судей Кассационного хозяйственного суда от 20.05.2026 по делу № 902/158/24 можно ознакомиться по ссылке.

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