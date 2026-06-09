ВПЛ не смогут переселять без предупреждения — только после письменного уведомления

Кабмин изменил правила проживания ВПЛ в местах временного размещения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял изменения в Порядок функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц. Нововведения направлены на усиление защиты прав переселенцев, улучшение условий проживания и повышение прозрачности процедур пользования таким жильем.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, теперь введен обязательный мониторинг помещений перед их включением в перечень мест временного проживания. Это позволит обеспечить соответствие таких объектов установленным требованиям и надлежащие условия для проживания людей.

Также правительство уточнило порядок заключения и продления договоров пользования жилыми помещениями в местах временного проживания. Кроме того, урегулированы основания и процедуры прекращения таких договоров, что должно обеспечить большую правовую определенность и дополнительную защиту прав жильцов.

Отдельные изменения касаются внутренне перемещенных лиц, не имеющих документов, удостоверяющих личность. Для них увеличены сроки временного проживания на период оформления необходимых документов.

Правительство также ввело дополнительные гарантии в случае переселения жильцов. Отныне ВПЛ должны заблаговременно получать письменное уведомление о таких решениях.

Кроме того, обновленные правила предусматривают меры, направленные на поддержку занятости трудоспособных лиц, проживающих в местах временного размещения.

Изменениями также усовершенствованы механизмы контроля за условиями проживания. В частности, обновлена форма чек-листа, который будет использоваться для оценки состояния и обустройства мест временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.