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ВПО не зможуть переселяти без попередження – лише після письмового попередження

22:54, 9 червня 2026
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Кабмін змінив правила проживання ВПО у місцях тимчасового розміщення.
ВПО не зможуть переселяти без попередження – лише після письмового попередження
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Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Нововведення спрямовані на посилення захисту прав переселенців, покращення умов проживання та підвищення прозорості процедур користування таким житлом.

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Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, тепер запроваджено обов’язковий моніторинг приміщень перед їх включенням до переліку місць тимчасового проживання. Це дозволить забезпечити відповідність таких об’єктів встановленим вимогам та належні умови для проживання людей.

Також уряд уточнив порядок укладення та продовження договорів користування житловими приміщеннями у місцях тимчасового проживання. Крім того, врегульовано підстави та процедури припинення таких договорів, що має забезпечити більшу правову визначеність і додатковий захист прав мешканців.

Окремі зміни стосуються внутрішньо переміщених осіб, які не мають документів, що посвідчують особу. Для них збільшено строки тимчасового проживання на період оформлення необхідних документів.

Уряд також запровадив додаткові гарантії у разі переселення мешканців. Відтепер ВПО повинні завчасно отримувати письмове повідомлення про такі рішення.

Крім того, оновлені правила передбачають заходи, спрямовані на підтримку зайнятості працездатних осіб, які проживають у місцях тимчасового розміщення.

Змінами також удосконалено механізми контролю за умовами проживання. Зокрема, оновлено форму чек-листа, який використовуватиметься для оцінки стану та облаштування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

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Кабінет Міністрів України війна воєнний стан ВПО

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