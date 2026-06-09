Коли для оформлення заповіту обов’язково потрібні двоє свідків: які вимоги діють в Україні

Присутність свідків є однією з гарантій законності заповіту, однак закон висуває до них чіткі вимоги та обмеження.

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Оформлення заповіту дає можливість людині самостійно визначити, кому та в якому порядку перейде її майно після смерті. Водночас закон передбачає низку гарантій, які мають убезпечити заповідача від можливого тиску, підробок чи оскарження його волевиявлення в майбутньому. Однією з таких гарантій є участь свідків під час посвідчення заповіту. У деяких випадках їхня присутність є обов’язковою, а в інших — може залучатися за бажанням самого заповідача для додаткового підтвердження законності процедури.

Навіщо потрібні свідки під час посвідчення заповіту

Свідки є неупередженими учасниками процедури оформлення заповіту та підтверджують, що документ було складено відповідно до вимог законодавства.

Їхня присутність засвідчує, що:

заповідач висловив свою волю добровільно, без примусу та усвідомлював значення своїх дій і наслідки прийнятого рішення;

заповіт був оформлений із дотриманням встановленої законом процедури;

якщо через стан здоров’я або фізичні вади заповідач не міг власноруч підписати документ, його підписала інша особа за його дорученням та в його присутності.

Перед посвідченням заповіту свідки ознайомлюються зі змістом документа шляхом його прочитання, після чого підтверджують цей факт власними підписами. Інформація про свідків обов’язково вноситься до тексту заповіту.

Коли присутність свідків є обов’язковою

Закон вимагає участі щонайменше двох свідків у випадках, коли заповідач через фізичні вади не може самостійно прочитати текст заповіту.

Крім того, свідки можуть бути залучені і за бажанням самого заповідача, якщо він хоче додатково підтвердити справжність свого волевиявлення та мінімізувати ризики виникнення спорів між спадкоємцями в майбутньому.

Хто може бути свідком при оформленні заповіту

Свідками можуть виступати повнолітні особи, які мають повну цивільну дієздатність.

Також на таких осіб поширюється обов’язок зберігати нотаріальну таємницю та не розголошувати відомості, які стали їм відомі під час посвідчення заповіту.

Кому заборонено бути свідком під час посвідчення заповіту

Законодавство встановлює перелік осіб, які не можуть брати участь у процедурі як свідки.

Зокрема, свідками не можуть бути:

нотаріус або інша уповноважена особа, яка посвідчує заповіт;

особи, визначені у заповіті спадкоємцями;

члени сім’ї та близькі родичі таких спадкоємців;

особи, які через стан здоров’я або фізичні обмеження не можуть самостійно ознайомитися зі змістом документа чи поставити підпис.

Чому встановлені такі обмеження

Обмеження щодо кола осіб, які можуть бути свідками, спрямовані на забезпечення їхньої неупередженості та виключення будь-яких сумнівів щодо законності оформлення заповіту.

Участь свідків є додатковим механізмом захисту прав заповідача, який допомагає підтвердити справжність його волевиявлення та забезпечити виконання останньої волі відповідно до закону. Це також знижує ризик виникнення конфліктів між спадкоємцями та подальшого оскарження заповіту в суді.

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