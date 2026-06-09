Когда для оформления завещания обязательно нужны двое свидетелей: какие требования действуют в Украине

Присутствие свидетелей является одной из гарантий законности завещания, однако закон предъявляет к ним четкие требования и ограничения.

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Оформление завещания дает возможность человеку самостоятельно определить, кому и в каком порядке перейдет его имущество после смерти. Вместе с тем закон предусматривает ряд гарантий, которые должны защитить завещателя от возможного давления, подделок или оспаривания его волеизъявления в будущем. Одной из таких гарантий является участие свидетелей при удостоверении завещания. В некоторых случаях их присутствие является обязательным, а в других — может привлекаться по желанию самого завещателя для дополнительного подтверждения законности процедуры.

Зачем нужны свидетели при удостоверении завещания

Свидетели являются беспристрастными участниками процедуры оформления завещания и подтверждают, что документ был составлен в соответствии с требованиями законодательства.

Их присутствие удостоверяет, что:

завещатель выразил свою волю добровольно, без принуждения и осознавал значение своих действий и последствия принятого решения;

завещание было оформлено с соблюдением установленной законом процедуры;

если по состоянию здоровья или из-за физических недостатков завещатель не мог собственноручно подписать документ, его подписало другое лицо по его поручению и в его присутствии.

Перед удостоверением завещания свидетели знакомятся с содержанием документа путем его прочтения, после чего подтверждают этот факт собственными подписями. Информация о свидетелях обязательно вносится в текст завещания.

Когда присутствие свидетелей является обязательным

Закон требует участия как минимум двух свидетелей в случаях, когда завещатель из-за физических недостатков не может самостоятельно прочитать текст завещания.

Кроме того, свидетели могут быть привлечены и по желанию самого завещателя, если он хочет дополнительно подтвердить подлинность своего волеизъявления и минимизировать риски возникновения споров между наследниками в будущем.

Кто может быть свидетелем при оформлении завещания

Свидетелями могут выступать совершеннолетние лица, обладающие полной гражданской дееспособностью.

Также на таких лиц распространяется обязанность сохранять нотариальную тайну и не разглашать сведения, которые стали им известны во время удостоверения завещания.

Кому запрещено быть свидетелем при удостоверении завещания

Законодательство устанавливает перечень лиц, которые не могут участвовать в процедуре в качестве свидетелей.

В частности, свидетелями не могут быть:

нотариус или другое уполномоченное лицо, удостоверяющее завещание;

лица, определенные в завещании наследниками;

члены семьи и близкие родственники таких наследников;

лица, которые по состоянию здоровья или из-за физических ограничений не могут самостоятельно ознакомиться с содержанием документа либо поставить подпись.

Почему установлены такие ограничения

Ограничения относительно круга лиц, которые могут быть свидетелями, направлены на обеспечение их беспристрастности и исключение каких-либо сомнений относительно законности оформления завещания.

Участие свидетелей является дополнительным механизмом защиты прав завещателя, который помогает подтвердить подлинность его волеизъявления и обеспечить исполнение последней воли в соответствии с законом. Это также снижает риск возникновения конфликтов между наследниками и последующего оспаривания завещания в суде.

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