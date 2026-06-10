Закон о налоге на OLX расширили: алкоголь онлайн будут продавать только через «Дію»

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Внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (стандарт DPI), является частью глобального тренда на детенизацию экономики. Украина, как будущий член ЕС, имплементирует правила, аналогичные Директиве DAC7. Основная цель закона — заставить операторов платформ отчитываться о деятельности пользователей.

Закон вводит максимально широкое определение цифровой платформы. Это любое программное обеспечение, веб-сайт, мобильное приложение, позволяющее продавцам соединяться с пользователями для осуществления отчетной деятельности. Оператор платформы — это организация, которая заключает договоры с продавцами о предоставлении доступа к этой платформе.

Закон не включает в понятие «платформы» софт, выполняющий сугубо технические функции, такие как обработка платежей или обычная реклама без возможности соединения сторон для сделки.

Кто попадает под действие отчетной деятельности

Отчетной деятельностью считается предоставление любого из этих видов услуг через платформу за вознаграждение:

Аренда недвижимости (жилой и нежилой, паркомест).

Предоставление личных услуг (включая фриланс, онлайн-консультации и т.д.).

Продажа товаров.

Аренда транспортных средств.

Не все пользователи станут объектами отчетности. Закон предусматривает категорию «исключенный продавец», данные о котором не передаются. К ним относятся:

Государственные органы и правительственные организации. Публичные компании, акции которых торгуются на биржах. «Мелкие» продавцы товаров: те, кто совершил менее 30 продаж в течение года, а общая сумма вознаграждения не превысила 2 000 евро.

Это важный предохранитель для обычных граждан, продающих подержанные вещи на OLX, однако для активных продавцов на Etsy или eBay это означает полную прозрачность.

Штрафные санкции

Законопроект устанавливает строгую ответственность за нарушение правил. Непредставление оператором отчета о доходах продавцов или предоставление недостоверных данных влечет за собой штраф в размере 20 минимальных заработных плат (по состоянию на 2026 год это около 160 000 грн).

Чрезвычайно важным является изменение в Кодекс законов о труде. Закон прямо устанавливает, что действие КЗоТ не распространяется на отношения между подотчетными продавцами и операторами платформ, если они зарегистрированы согласно НКУ и предоставляют личные услуги через платформу. Это фактически легализует модель работы Uber или Glovo без риска «переквалификации» гражданских отношений в трудовые.

О том, какие риски скрывает автоматический обмен данными о доходах с цифровых платформ, читайте в предыдущем материале «Судебно-юридической газеты».

Основные отклоненные правки

Комитет отклонил подавляющее большинство из более чем 3500 поправок к законопроекту о внедрении международного автоматического обмена данными о доходах через цифровые платформы (DPI).

Отклонены попытки повысить порог необлагаемых операций с 2 000 евро до 2 720–7 880 евро. Лимит остался на уровне 2 000 евро.

Отменены все правки относительно переноса запуска закона, а также попытки установить альтернативные сроки введения.

Отклонены и предложения смягчить санкции для платформ, ввести «гибкие» штрафы или переходный мораторий на наказание за технические сбои. Сохранены фиксированные штрафы.

Отклонены правки об ограничении объема передаваемых данных (счета, ИНН, адреса), а также попытки запретить платформам статус налогового агента.

Скрытые нормы

Во время подготовки ко второму чтению в проект попали нормы, которые прямо не касаются цифровых платформ.

Так, введена вывозная пошлина на некоторые виды камня. Пошлина вводится на вывоз (экспорт) гранита необработанного, грубо обработанного, распиленного на блоки или плиты, а также других камней, используемых для памятников или строительства.

Устанавливается фиксированная ставка в размере 0,3 евро за один килограмм фактического веса товара. Эти ставки внедряются на длительный период — 10 лет.

Норма относительно пошлины на камень начнет действовать через 45 дней со дня, следующего за днем опубликования этого закона. В пояснениях к правкам указано, что вывозная пошлина вводится как мера для защиты существенных интересов безопасности Украины в соответствии с нормами ГАТТ 1994 года.

Кроме того, предусмотрено, что поставщики электронных коммуникаций обязаны по решению суда или распоряжению НЦУ ограничивать доступ к платформам, которые не зарегистрированы надлежащим образом или осуществляют незаконную продажу подакцизных товаров.

Законопроект фактически выстраивает новую вертикаль контроля за онлайн-продажами подакцизных товаров (алкоголь, пиво, табак, электронные сигареты и жидкости к ним).

Так, электронная торговля алкоголем и табаком разрешается только при условии выполнения требований. Продавец должен иметь действующую лицензию на соответствующий вид деятельности.

Создается специальный государственный реестр, куда лицензиаты обязаны внести адреса своих веб-сайтов, URL-адреса, доменные имена и даже названия мобильных приложений, через которые осуществляется продажа.

Если ГНС обнаружит сайт или приложение, продающее алкоголь либо табак, но отсутствующее в этом Реестре, это является основанием для принятия решения об ограничении доступа к такому ресурсу.

Закон запрещает продажу без предварительной идентификации возраста покупателя. Это должно происходить путем получения данных из е-паспорта или е-удостоверения водителя через портал «Дія», либо использования технологий распознавания лиц, либо привлечения оператора для удаленной идентификации в режиме реального времени.

Процедура ограничения доступа к сайтам-нарушителям должна быть оперативной. ГНС принимает решение об ограничении доступа. Национальный центр оперативно-технического управления в течение 3 рабочих дней выдает распоряжение провайдерам. Поставщики электронных коммуникаций обязаны выполнить блокировку в течение 3 рабочих дней.

За невыполнение обязанности по ограничению доступа к сайтам, определенным ГНС, устанавливается штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов (34 000 грн), а за повторное нарушение в течение года — 4000 минимумов (68 000 грн).

Продажа подакцизных товаров через незарегистрированные платформы влечет за собой аннулирование лицензий и блокировку ресурсов. Решения регулятора о санкциях являются обязательными, а их обжалование не приостанавливает исполнение (если иное не решит суд).

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