В Италии родители получили право запрещать детям посещать уроки полового воспитания

Новые правила полового воспитания стали одной из самых обсуждаемых образовательных реформ в Италии.

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В Италии отныне для участия школьников в программах полового воспитания обязательным будет согласие родителей. Страна окончательно одобрила соответствующий законопроект, инициированный министром образования Джузеппе Вальдитарой и поддержанный правительством премьер-министра Джорджи Мелони.

Документ также предусматривает, что темы полового воспитания не будут преподаваться в детских садах и начальных школах.

Что предусматривает новый закон

Согласно новым правилам, учебные заведения должны как минимум за семь дней уведомлять родителей о любых мероприятиях, связанных с половым воспитанием. Школы также обязаны предоставлять информацию о внешних экспертах или организациях, которые будут участвовать в проведении таких занятий.

Министр образования Джузеппе Вальдитара после голосования заявил, что реформа призвана защитить несовершеннолетних от того, что он назвал «путаницей гендерной пропаганды», а также восстановить конституционный принцип, согласно которому именно родители несут основную ответственность за воспитание своих детей.

В то же время термины «гендерная теория» и «гендерная пропаганда» часто используются консервативными политиками для критики академических исследований или государственной политики, которые ставят под сомнение традиционные представления о мужских и женских ролях либо признают, что гендерная идентичность может иметь различные формы.

Оппозиция раскритиковала реформу

Нововведение вызвало критику со стороны оппозиционных партий, отмечают местные СМИ.

Один из лидеров итальянской оппозиции Анджело Бонелли заявил, что зависимость преподавания полового воспитания от согласия родителей противоречит образовательной миссии государственной школы.

По его словам, такая практика напоминает ситуацию, когда для преподавания литературы или истории также пришлось бы получать отдельное разрешение от семей учеников.

Сторонники реформы говорят об усилении роли родителей

Католические общественные активисты, выступающие за традиционные семейные ценности, приветствовали принятие закона.

По их мнению, новые правила дадут родителям возможность заранее знакомиться с содержанием образовательных проектов и отказываться от участия детей в программах, которые они считают неприемлемыми.

Сторонники изменений также подчеркивают, что родители смогут контролировать проекты, которые, по их мнению, популяризируют гендерную флюидность, аборты, суррогатное материнство или идеологизированный подход к сексуальному образованию несовершеннолетних.

Половое воспитание в Италии остается необязательным

В отличие от большинства европейских стран, в Италии половое воспитание не является обязательной частью школьной программы.

Согласно данным исследования, проведенного в 2025 году, лишь 47% итальянских подростков сообщили, что получали половое образование в школе. Именно поэтому критики реформы опасаются, что новые ограничения могут еще больше сократить доступ молодежи к такой информации.

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