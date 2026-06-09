В Італії батьки отримали право забороняти дітям відвідувати уроки статевого виховання

Нові правила статевого виховання стали однією з найобговорюваніших освітніх реформ в Італії.

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В Італії відтепер для участі школярів у програмах статевого виховання обов’язковою буде згода батьків. Країна остаточно схвалила відповідний законопроєкт, ініційований міністром освіти Джузеппе Вальдітарою та підтриманий урядом прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні.

Документ також передбачає, що теми статевого виховання не викладатимуться у дитячих садках та початкових школах.

Що передбачає новий закон

Згідно з новими правилами, навчальні заклади повинні щонайменше за сім днів повідомляти батьків про будь-які заходи, пов’язані зі статевим вихованням. Школи також зобов’язані надавати інформацію про зовнішніх експертів або організації, які братимуть участь у проведенні таких занять.

Міністр освіти Джузеппе Вальдітара після голосування заявив, що реформа покликана захистити неповнолітніх від того, що він назвав «плутаниною гендерної пропаганди», а також відновити конституційний принцип, за яким саме батьки несуть основну відповідальність за виховання своїх дітей.

Водночас терміни «гендерна теорія» та «гендерна пропаганда» часто використовуються консервативними політиками для критики академічних досліджень або державних політик, які ставлять під сумнів традиційні уявлення про чоловічі та жіночі ролі або визнають, що гендерна ідентичність може мати різні форми.

Опозиція розкритикувала реформу

Нововведення викликало критику з боку опозиційних партій, зазначають місцеві ЗМІ.

Один із лідерів італійської опозиції Анджело Бонеллі заявив, що залежність викладання статевого виховання від згоди батьків суперечить освітній місії державної школи.

За його словами, така практика нагадує ситуацію, коли для викладання літератури чи історії також довелося б отримувати окремий дозвіл від сімей учнів.

Прихильники реформи говорять про посилення ролі батьків

Католицькі громадські активісти, які виступають за традиційні сімейні цінності, привітали ухвалення закону.

На їхню думку, нові правила дадуть батькам можливість заздалегідь ознайомлюватися зі змістом освітніх проєктів та відмовлятися від участі дітей у програмах, які вони вважають неприйнятними.

Прихильники змін також наголошують, що батьки зможуть контролювати проєкти, які, на їхню думку, популяризують гендерну плинність, аборти, сурогатне материнство або ідеологізований підхід до сексуальної освіти неповнолітніх.

Статеве виховання в Італії залишається необов’язковим

На відміну від більшості європейських країн, в Італії статеве виховання не є обов’язковою частиною шкільної програми.

За даними дослідження, проведеного у 2025 році, лише 47% італійських підлітків повідомили, що отримували статеву освіту в школі. Саме тому критики реформи побоюються, що нові обмеження можуть ще більше скоротити доступ молоді до такої інформації.

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