400 000 украинцев окажутся под контролем ГНС: какие риски скрывает автоматический обмен данными о доходах с цифровых платформ

Под новые налоговые правила в Украине может попасть значительно более широкий круг граждан, чем ожидалось: размытое определение «личных услуг» охватывает всех, кто находит клиентов через онлайн-сервисы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно автоматического обмена информацией о доходах через цифровые платформы № 15111-д является частью глобальной инициативы ОЭСР. Его главная цель — создать правовые условия для прозрачного налогообложения доходов физических лиц, предоставляющих услуги или продающих товары через Интернет-ресурсы.

Операторы цифровых платформ, таких как Uber, Bolt, Glovo и других маркетплейсов, будут обязаны автоматически отчитываться о доходах своих пользователей непосредственно в Государственную налоговую службу.

По оценкам экспертов, это решение затронет около 400 000 украинских граждан — водителей такси, курьеров, а также лиц, сдающих жилье в аренду через онлайн-сервисы. Для них это будет означать выход из финансовой «тени», а для государства — успешное выполнение очередных структурных маяков МВФ и требований Европейского Союза на пути к евроинтеграции.

Документ уже прошел через сотни правок, большинство из которых было отклонено, что свидетельствует о напряженной дискуссии вокруг терминологии и механизмов контроля. Подготовка ко второму чтению высветила как технические проблемы перевода международных соглашений, так и существенные риски для бизнеса.

Законопроект внедряет термин «отчетная деятельность», к которой относятся четыре ключевых направления:

Предоставление в аренду недвижимого имущества (жилой и нежилой недвижимости, а также паркомест).

Личные услуги (выполнение работ по заказу пользователя, которые могут предоставляться как онлайн, так и офлайн).

Продажа товаров.

Предоставление в аренду транспортных средств.

Определение «личных услуг» в тексте документа является слишком широким и размытым. Из-за этого под тотальный налоговый мониторинг потенциально подпадают не только водители такси и курьеры, но и репетиторы, фотографы, IT-фрилансеры и даже практикующие юристы, которые находят клиентов через любые специализированные цифровые платформы.

Адвокатская тайна

НААУ указывает на критическую проблему: если адвокат оказывает правовую помощь через цифровую платформу, информация об объемах его гонораров и клиентах может попасть в отчеты оператора, что прямо нарушает Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Представители НААУ требуют включить лиц, осуществляющих адвокатскую деятельность, в категорию «исключенных продавцов».

Напомним, что согласно законопроекту, «исключенным продавцом» являются государственные структуры, публичные компании (организации, чьи акции регулярно торгуются на биржах / организованных рынках капитала), а также гиганты рынка аренды. Также к исключенным продавцам относятся мелкие продавцы товаров, то есть пользователи, которые в течение отчетного года совершили не более 30 продаж товаров, а общая сумма их заработка не превышает 2000 евро, и которые не вели другой отчетной деятельности через эту платформу.

Санкции

Законопроект предусматривает существенные меры воздействия на операторов платформ-нерезидентов.

В частности, предусмотрен штраф в 100 минимальных заработных плат за неподачу заявления о постановке на учет.

ГНС получает право обращаться в суд относительно ограничения доступа к цифровой платформе, если ее оператор не зарегистрирован надлежащим образом.

На период военного положения предусмотрена обязанность поставщиков услуг ограничивать доступ к сайтам, где ведется незаконная торговля алкоголем или табаком, на основании решений налоговой.

Конфликт с правом ЕС

Подготовка ко второму чтению законопроекта №15111-д выявила еще одну проблему. Документ дополняет статью 3 Кодекса законов о труде (КЗоТ) новым абзацем, который прямо выводит отношения между цифровыми платформами и водителями или курьерами из-под действия трудового законодательства.

Для технологических гигантов это выглядит как идеальная защита от риска переквалификации гражданских договоров в трудовые. Однако для евроинтеграционного трека Украины это решение является сомнительным.

Главная коллизия заключается в том, что нормы законопроекта движутся в прямо противоположном от европейского законодательства направлении. Директива ЕС 2024/2831 об улучшении условий труда на платформах устанавливает юридическую презумпцию трудовых отношений. Это означает, что по умолчанию курьер является работником, а опровергать это в суде должна сама платформа.

Компании, которые сейчас построят свои бизнес-модели под нормы №15111-д, уже через два-три года вынуждены будут полностью переписывать всю контрактную инфраструктуру ради обязательной гармонизации с правом ЕС. Это разрушает предсказуемость регуляторной среды.

Регуляторная неопределенность

НААУ указывает на риск регуляторной неопределенности, возникающий из-за исключения подзаконных актов Минфина и ГНС из-под действия Закона № 1160-IV о принципах регуляторной политики.

Новые правила создают дополнительное административное давление на предпринимателей, которые честно платят налогов, но будут вынуждены проходить многоуровневую проверку (due diligence) со стороны платформ.

Технические сложности с интерфейсами массовой передачи данных (DIP) и обработкой сертификатов X.509 ставят под сомнение возможность запуска системы в короткие сроки.

Офшорная пошлина

Одним из наиболее значительных дополнений, появившихся во время подготовки ко второму чтению, является введение Приложения ІІ «Офшорная пошлина».

Предусматривается взыскание 100% стоимости объекта приватизации, если покупателем является офшорное лицо, а сделка признана ничтожной.

Арендаторы-офшорные компании обязаны будут уплачивать 20% пошлины от суммы арендной платы за пользование государственным или коммунальным имуществом.

Эта норма значительно расширяет первоначальную концепцию законопроекта, превращая его из инструмента обмена информацией в инструмент фискального ограничения иностранных структур.

К первому чтению Комитет учел технологическую несостоятельность ГНС в части автозаполнения деклараций и уточнил процедуры обжалования налоговых уведомлений для нерезидентов. Однако главные вопросы профессиональных тайн, определения личных услуг и установления адекватных штрафных санкций остаются красными флажками на повестке дня парламента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.