  В Украине

Утвержден новый образец удостоверения для получателей государственной социальной помощи – что изменилось

07:18, 25 мая 2026
С мая 2026 года вступил в силу новый механизм оформления удостоверений для лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и граждан, получающих государственную социальную помощь.
С 1 мая 2026 года вступил в силу новый порядок оформления, изготовления и выдачи удостоверений для лиц, получающих государственную социальную помощь. Соответствующий документ утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20 марта 2026 года №12-1.

Как сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Ровенской области, новый Порядок регулирует оформление, изготовление и выдачу удостоверений для граждан, получающих государственную социальную помощь в соответствии с законами Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» и «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Действие Порядка также распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине, а также на лиц, признанных беженцами или нуждающимися в дополнительной защите, если они получают государственную социальную помощь в соответствии с указанными законами.

Удостоверение получателя государственной социальной помощи будет изготавливаться на основании заявления, которое необходимо подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Если получатель помощи является несовершеннолетним или недееспособным, заявление на изготовление удостоверения подают родители или другие законные представители.

Подать заявление можно лично или через веб-портал Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи.

Готовое удостоверение будет выдаваться непосредственно лицу, которому назначена государственная социальная помощь, его представителю по нотариально заверенной доверенности или законному представителю при наличии документов, подтверждающих соответствующий статус.

Выдача удостоверений будет осуществляться территориальным органом Пенсионного фонда Украины, который заявитель указал в поданном заявлении.

ПФУ денежная помощь

