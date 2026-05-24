Работника уволили из-за того, что его рабочее место заменил ИИ: мужчина обратился в суд и выиграл дело

Суды признали незаконным увольнение сотрудника, которого компания заменила системой искусственного интеллекта.

В Китае работник технологической сферы добился дополнительной компенсации после того, как два суда пришли к выводу, что его незаконно уволили из-за замены на работе искусственным интеллектом, пишет ACS.

Старший сотрудник по фамилии Чжоу присоединился к «технологической компании, связанной с искусственным интеллектом», название которой не раскрывается, в ноябре 2022 года в качестве руководителя по контролю качества.

Его работа заключалась в мониторинге больших языковых моделей искусственного интеллекта (LLM), чтобы обеспечить безопасные и точные ответы системы. Заработная плата Чжоу составляла 25 тысяч юаней в месяц (около 5 тысяч долларов).

Когда его должность передали другой LLM-системе, компания предложила Чжоу понижение с зарплатой 15 тысяч юаней в месяц (около 3 тысяч долларов).

После того как работник отказался от этого предложения, компания расторгла с ним контракт и предложила компенсацию более 310 тысяч юаней (около 60 тысяч долларов), сославшись на «организационную реструктуризацию и сокращение потребности в персонале».

Чжоу обратился в арбитраж с требованием увеличить компенсацию. Арбитражная комиссия признала его увольнение незаконным и постановила выплатить большую сумму.

В августе 2025 года бывший работодатель Чжоу обжаловал решение арбитража в суде, однако районный суд также признал увольнение незаконным.

После этого компания подала апелляцию в Народный суд средней инстанции города Ханчжоу на востоке Китая. В апреле 2026 года суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции и обязал выплатить Чжоу еще 260 тысяч юаней (около 54 тысяч долларов) дополнительной компенсации.

Суд нижестоящей инстанции пришел к выводу, что работодатель не смог доказать невозможность дальнейшего существования должности Чжоу в обычном режиме.

Также суд постановил, что замена работника искусственным интеллектом не является «существенным изменением» в деятельности компании, таким как переезд или слияние, которые в отдельных случаях могут быть основанием для сокращения работников согласно законодательству Китая.

Кроме того, суд признал незаконным прекращение контракта из-за того, что предложенная альтернативная должность была необоснованной, учитывая снижение зарплаты на 40%.

После подтверждения решения нижестоящего суда Народный суд Ханчжоу заявил: «Основания для увольнения, на которые ссылалась компания, не касались негативных обстоятельств, таких как сокращение бизнеса или операционные трудности, а также не соответствовали юридическому условию, при котором «продолжение трудового договора становится невозможным».

