Пенсия станет больше, но не для всех: кто может получить дополнительные 20%

В Украине отдельные категории пенсионеров имеют право на 20-процентную надбавку к пенсии, но такая доплата не назначается автоматически и требует обращения в Пенсионный фонд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине действует специальная доплата к пенсии для граждан, которые проживают или работают в горных населённых пунктах. Благодаря этой льготе размер пенсионных выплат увеличивается на 20%, однако для её назначения необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд.

Горная надбавка предусмотрена законодательством для компенсации сложных условий проживания в высокогорных районах, где люди часто сталкиваются с суровым климатом, продолжительными зимами и ограниченной транспортной доступностью.

Чтобы оформить повышение к пенсии, необходимо соответствовать нескольким условиям:

проживать или работать в горном населённом пункте не менее шести месяцев подряд;

не уплачивать единый социальный взнос по месту работы в другом населённом пункте;

не находиться за границей более 60 дней подряд в течение последних трёх месяцев, если отсутствие не было связано с уважительными причинами.

Надбавка доступна не только постоянным жителям горных районов, но и внутренне перемещённым лицам, которые фактически проживают в таких населённых пунктах и соответствуют установленным критериям.

К перечню горных относятся населённые пункты в четырёх областях Украины:

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Львовской;

Черновицкой.

Специалисты напоминают, что из-за отсутствия автоматического назначения часть пенсионеров годами не получает положенную им доплату. Поэтому гражданам, проживающим в горной местности, рекомендуют проверить наличие права на надбавку и при необходимости обратиться в органы Пенсионного фонда для её оформления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.