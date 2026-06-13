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Пенсия станет больше, но не для всех: кто может получить дополнительные 20%

21:44, 13 июня 2026
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В Украине отдельные категории пенсионеров имеют право на 20-процентную надбавку к пенсии, но такая доплата не назначается автоматически и требует обращения в Пенсионный фонд.
Пенсия станет больше, но не для всех: кто может получить дополнительные 20%
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В Украине действует специальная доплата к пенсии для граждан, которые проживают или работают в горных населённых пунктах. Благодаря этой льготе размер пенсионных выплат увеличивается на 20%, однако для её назначения необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд.

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Горная надбавка предусмотрена законодательством для компенсации сложных условий проживания в высокогорных районах, где люди часто сталкиваются с суровым климатом, продолжительными зимами и ограниченной транспортной доступностью.

Чтобы оформить повышение к пенсии, необходимо соответствовать нескольким условиям:

  • проживать или работать в горном населённом пункте не менее шести месяцев подряд;
  • не уплачивать единый социальный взнос по месту работы в другом населённом пункте;
  • не находиться за границей более 60 дней подряд в течение последних трёх месяцев, если отсутствие не было связано с уважительными причинами.

Надбавка доступна не только постоянным жителям горных районов, но и внутренне перемещённым лицам, которые фактически проживают в таких населённых пунктах и соответствуют установленным критериям.

К перечню горных относятся населённые пункты в четырёх областях Украины:

  • Закарпатской;
  • Ивано-Франковской;
  • Львовской;
  • Черновицкой.

Специалисты напоминают, что из-за отсутствия автоматического назначения часть пенсионеров годами не получает положенную им доплату. Поэтому гражданам, проживающим в горной местности, рекомендуют проверить наличие права на надбавку и при необходимости обратиться в органы Пенсионного фонда для её оформления.

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