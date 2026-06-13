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Зеленский и Трамп примут участие в рабочей встрече G7

17:55, 13 июня 2026
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп примут участие в рабочей встрече лидеров стран G7
Зеленский и Трамп примут участие в рабочей встрече G7
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп примут участие в рабочей встрече лидеров стран "Группы семи" (G7), которая состоится во вторник, 16 июня. Об этом сообщает AFP.

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Последний раз Зеленский и Трамп виделись в декабре 2025 года.

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США Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский G7

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