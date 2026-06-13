Зеленский и Трамп примут участие в рабочей встрече G7

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп примут участие в рабочей встрече лидеров стран G7

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп примут участие в рабочей встрече лидеров стран "Группы семи" (G7), которая состоится во вторник, 16 июня. Об этом сообщает AFP.

Последний раз Зеленский и Трамп виделись в декабре 2025 года.

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