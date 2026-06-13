Зеленський і Трамп візьмуть участь у робочій зустрічі G7

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп візьмуть участь у робочій зустрічі лідерів країн G7

фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп візьмуть участь у робочій зустрічі лідерів країн «Групи семи» (G7), яка відбудеться у вівторок, 16 червня. Про це інформує AFP.

Востаннє Зеленський та Трамп бачилися у грудні 2025 року.

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