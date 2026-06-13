Пенсія стане більшою, але не для всіх: хто може отримати додаткові 20%

В Україні окремі категорії пенсіонерів мають право на 20-відсоткову надбавку до пенсії, але така доплата не призначається автоматично і потребує звернення до Пенсійного фонду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні діє спеціальна доплата до пенсії для громадян, які проживають або працюють у гірських населених пунктах. Завдяки цій пільзі розмір пенсійних виплат збільшується на 20%, однак для її призначення необхідно самостійно звернутися до Пенсійного фонду.

Гірська надбавка передбачена законодавством для компенсації складних умов проживання у високогірних районах, де люди часто стикаються із суворим кліматом, тривалими зимами та обмеженою транспортною доступністю.

Щоб оформити підвищення до пенсії, необхідно відповідати кільком умовам:

проживати або працювати у гірському населеному пункті не менше шести місяців поспіль;

не сплачувати єдиний соціальний внесок за місцем роботи в іншому населеному пункті;

не перебувати за кордоном понад 60 днів поспіль протягом останніх трьох місяців, якщо відсутність не була пов'язана з поважними причинами.

Надбавка доступна не лише постійним мешканцям гірських районів, а й внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають у таких населених пунктах та відповідають встановленим критеріям.

До переліку гірських належать населені пункти у чотирьох областях України:

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Львівській;

Чернівецькій.

Фахівці нагадують, що через відсутність автоматичного призначення частина пенсіонерів роками не отримує належну їм доплату. Тому громадянам, які проживають у гірській місцевості, радять перевірити наявність права на надбавку та за потреби звернутися до органів Пенсійного фонду для її оформлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.