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Пенсія стане більшою, але не для всіх: хто може отримати додаткові 20%

21:44, 13 червня 2026
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В Україні окремі категорії пенсіонерів мають право на 20-відсоткову надбавку до пенсії, але така доплата не призначається автоматично і потребує звернення до Пенсійного фонду.
Пенсія стане більшою, але не для всіх: хто може отримати додаткові 20%
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В Україні діє спеціальна доплата до пенсії для громадян, які проживають або працюють у гірських населених пунктах. Завдяки цій пільзі розмір пенсійних виплат збільшується на 20%, однак для її призначення необхідно самостійно звернутися до Пенсійного фонду.

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Гірська надбавка передбачена законодавством для компенсації складних умов проживання у високогірних районах, де люди часто стикаються із суворим кліматом, тривалими зимами та обмеженою транспортною доступністю.

Щоб оформити підвищення до пенсії, необхідно відповідати кільком умовам:

  • проживати або працювати у гірському населеному пункті не менше шести місяців поспіль;
  • не сплачувати єдиний соціальний внесок за місцем роботи в іншому населеному пункті;
  • не перебувати за кордоном понад 60 днів поспіль протягом останніх трьох місяців, якщо відсутність не була пов'язана з поважними причинами.

Надбавка доступна не лише постійним мешканцям гірських районів, а й внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають у таких населених пунктах та відповідають встановленим критеріям.

До переліку гірських належать населені пункти у чотирьох областях України:

  • Закарпатській;
  • Івано-Франківській;
  • Львівській;
  • Чернівецькій.

Фахівці нагадують, що через відсутність автоматичного призначення частина пенсіонерів роками не отримує належну їм доплату. Тому громадянам, які проживають у гірській місцевості, радять перевірити наявність права на надбавку та за потреби звернутися до органів Пенсійного фонду для її оформлення.

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