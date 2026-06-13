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Купили автомобиль, открыли депозит или уехали за границу: в каких случаях можно остаться без субсидии

22:29, 13 июня 2026
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Изменение состава семьи, крупные покупки, открытие депозита или длительное пребывание за границей могут повлиять на назначение субсидии.
Купили автомобиль, открыли депозит или уехали за границу: в каких случаях можно остаться без субсидии
Фото: SUD.UA
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Получатели жилищных субсидий должны не только своевременно оформлять государственную помощь, но и сообщать о ряде жизненных обстоятельств, которые могут повлиять на право на ее получение или размер выплат. Изменение состава семьи, приобретение недвижимости или автомобиля, открытие депозита, крупные покупки или длительное пребывание за границей — все это необходимо задекларировать Пенсионному фонду Украины в установленный срок.

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Несообщение о таких изменениях может привести к пересмотру права на субсидию и другим последствиям, предусмотренным законодательством.

Изменения, о которых необходимо информировать Пенсионный фонд Украины, определены пунктом 90 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года №848.

Согласно этим нормам получатель жилищной субсидии обязан в течение 30 календарных дней с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение жилищной субсидии, сообщить о них органу Пенсионного фонда Украины.

Какие изменения в составе семьи необходимо сообщать для субсидии

В Пенсионный фонд необходимо сообщать о:

  • изменениях в составе зарегистрированных в жилом помещении или доме членов домохозяйства;
  • изменениях в составе семьи члена домохозяйства;
  • изменении социального статуса членов домохозяйства, в частности приобретении статуса пенсионера или лица с инвалидностью.

Покупка недвижимости, автомобиля или крупные расходы: когда нужно информировать ПФУ

Получатели субсидии должны сообщать Пенсионному фонду о:

  • совершении единовременной покупки на сумму свыше 100 тысяч гривен;
  • приобретении или получении права собственности на недвижимое имущество, стоимость которого превышает 100 тысяч гривен;
  • приобретении, в том числе в кредит, генерирующих установок на сумму свыше 150 тысяч гривен;
  • получении права собственности на транспортные средства (кроме мопедов и прицепов);
  • получении права собственности на жилые помещения в городах или поселках городского типа.

При этом недвижимость, расположенная в сельской местности, не влияет на право получения субсидии, однако о ее приобретении также необходимо уведомить органы Пенсионного фонда.

Валюта, депозиты и крупные доходы: какие финансовые операции учитываются

Уведомлению подлежат следующие финансовые обстоятельства:

  • осуществление операций по покупке наличной и безналичной иностранной валюты или банковских металлов на общую сумму свыше 50 тысяч гривен. Речь идет обо всех таких операциях, совершенных в течение 12 месяцев;
  • открытие депозитного счета или приобретение облигаций на сумму свыше 100 тысяч гривен;
  • получение единовременного дохода, превышающего 25-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

При этом исключениями являются целевая благотворительная помощь, страховые выплаты на медицинскую и социальную помощь, наследство в виде недвижимого имущества или его основной части, а также гранты или стипендии на обучение.

Пребывание за границей и другие обстоятельства, влияющие на субсидию

Получатели субсидий также должны информировать Пенсионный фонд о:

  • пребывании за границей лица из состава домохозяйства или члена его семьи совокупно более 60 дней;
  • наступлении условий, при которых утрачивается право на получение субсидии на сверхнормативную площадь жилья;
  • осуществлении оплаты жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива третьим лицом за его счет либо исполнительным органом за счет средств местного бюджета.

Кроме того, необходимо сообщать об изменениях в перечне жилищно-коммунальных услуг и условиях их предоставления, смене управляющего или исполнителя коммунальных услуг, а также о создании объединения совладельцев многоквартирного дома.

Как сообщить Пенсионному фонду об изменениях для субсидии

Передать обновленную информацию в Пенсионный фонд Украины можно несколькими способами:

  • лично — обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда после авторизации с помощью квалифицированной электронной подписи или Дія.Підпису;
  • по почте — направив письмо с соответствующей информацией в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Сообщать об изменениях необходимо в течение 30 дней с момента их возникновения, поскольку такие обстоятельства могут влиять на право получения жилищной субсидии и ее размер.

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