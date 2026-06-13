Купили авто, відкрили депозит чи поїхали за кордон: у яких випадках можна залишитися без субсидії

Зміна складу сім’ї, великі покупки, відкриття депозиту чи тривале перебування за кордоном можуть вплинути на призначення субсидії.

Фото: SUD.UA

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Одержувачі житлових субсидій повинні не лише вчасно оформлювати державну допомогу, а й повідомляти про низку життєвих обставин, які можуть вплинути на право на її отримання або розмір виплат. Зміна складу сім’ї, придбання нерухомості чи автомобіля, відкриття депозиту, великі покупки або тривале перебування за кордоном — усе це необхідно задекларувати Пенсійному фонду України у встановлений строк.

Неповідомлення про такі зміни може призвести до перегляду права на субсидію та інших наслідків, передбачених законодавством.

Зміни, про які необхідно інформувати Пенсійний фонд України, визначені пунктом 90 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року №848.

Відповідно до цих норм одержувач житлової субсидії зобов’язаний протягом 30 календарних днів із моменту виникнення обставин, що впливають на призначення житлової субсидії, повідомити про них орган Пенсійного фонду України.

Які зміни у складі сім’ї потрібно повідомляти для субсидії

До Пенсійного фонду необхідно повідомляти про:

зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні або будинку членів домогосподарства;

зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

зміну соціального статусу членів домогосподарства, зокрема набуття статусу пенсіонера або особи з інвалідністю.

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Одержувачі субсидії повинні повідомляти Пенсійний фонд про:

здійснення одноразової покупки на суму понад 100 тисяч гривень;

придбання або набуття права власності на нерухоме майно, вартість якого перевищує 100 тисяч гривень;

придбання, зокрема в кредит, генеруючих установок на суму понад 150 тисяч гривень;

набуття права власності на транспортні засоби (крім мопедів і причепів);

набуття права власності на житлові приміщення у містах або селищах міського типу.

При цьому нерухомість, розташована у сільській місцевості, не впливає на право отримання субсидії, однак про її набуття також необхідно повідомити органи Пенсійного фонду.

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Повідомленню підлягають такі фінансові обставини:

здійснення операцій із купівлі готівкової та безготівкової іноземної валюти або банківських металів на загальну суму понад 50 тисяч гривень. Йдеться про всі такі операції, здійснені протягом 12 місяців;

відкриття депозитного рахунку або придбання облігацій на суму понад 100 тисяч гривень;

отримання одноразового доходу, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Водночас винятками є цільова благодійна допомога, страхові виплати на медичну та соціальну допомогу, спадщина у вигляді нерухомого майна або його основної частини, а також гранти чи стипендії на навчання.

Перебування за кордоном та інші обставини, що впливають на субсидію

Одержувачі субсидій також повинні інформувати Пенсійний фонд про:

перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена її сім’ї сукупно понад 60 днів;

настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла;

здійснення оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, придбання скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного побутового палива третьою особою за її рахунок або виконавчим органом за кошти місцевого бюджету.

Крім того, необхідно повідомляти про зміни у переліку житлово-комунальних послуг та умовах їх надання, зміну управителя чи виконавця комунальних послуг, а також про створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Як повідомити Пенсійний фонд про зміни для субсидії

Передати оновлену інформацію до Пенсійного фонду України можна кількома способами:

особисто — звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду після авторизації за допомогою кваліфікованого електронного підпису або Дія.Підпису;

поштою — надіславши лист із відповідною інформацією до територіального органу Пенсійного фонду України.

Повідомляти про зміни необхідно протягом 30 днів із моменту їх виникнення, оскільки такі обставини можуть впливати на право отримання житлової субсидії та її розмір.

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