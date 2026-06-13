Когда 10 лет уголовного производства оправдывают пропуск срока исковой давности — позиция Верховного Суда

Ключевым вопросом в деле стало то, утрачивает ли государство право на возврат имущества после истечения срока исковой давности.

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Объединенная палата Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда пришла к выводу, что длительное рассмотрение уголовного производства, в рамках которого устанавливались обстоятельства незаконного выбытия земель государственной собственности, может быть уважительной причиной пропуска срока исковой давности для подачи иска об истребовании таких земель. В то же время ВС подтвердил право государства вернуть земельные участки лесного фонда, которые были переданы в частную собственность на основании незаконных решений и поддельных документов.

Обстоятельства дела

Спор касался земельного участка лесного фонда в селе Поляница Ивано-Франковской области.

В 2004 году правоохранительные органы открыли уголовное дело в отношении должностных лиц Поляницкого сельского совета. Следствие установило, что в течение 2002–2003 годов они незаконно изымали земли государственного лесного фонда, изменяли их целевое назначение и передавали гражданам под жилую застройку.

По материалам уголовного производства и заключению судебно-земельной экспертизы из пользования ГП «Ворохтянское лесное хозяйство» было незаконно изъято более 40 гектаров земель лесного фонда.

Один из таких участков площадью 0,1 га получил ответчик. В 2011 году он разделил его на два отдельных земельных участка и оформил на них новые государственные акты.

В марте 2015 года Галицкий районный суд Ивано-Франковской области закрыл уголовное производство в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В то же время суд установил, что должностные лица сельского совета составляли и выдавали заведомо ложные документы относительно изъятия земель лесного фонда и передачи их в частную собственность.

Гражданский иск ГП «Ворохтянское лесное хозяйство» о возмещении ущерба, заявленный в рамках уголовного производства, был оставлен без рассмотрения.

После этого прокурор обратился в суд в интересах государства в лице Государственного агентства лесных ресурсов Украины с требованием истребовать земельные участки обратно в государственную собственность.

Что решили суды

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск.

Он отказал в требованиях о признании недействительными государственных актов на землю, поскольку признал такой способ защиты ненадлежащим. Вместо этого суд истребовал земельные участки из незаконного владения в пользу государства в лице Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Апелляционный суд согласился с этими выводами и оставил решение без изменений.

Собственник земельных участков подал кассационную жалобу в Верховный Суд.

Какой вопрос рассматривала Объединенная палата

Ключевым в деле стал вопрос исковой давности.

Ответчик настаивал, что государство и прокурор пропустили установленный законом срок обращения в суд, а потому иск должен был быть отклонен.

Дело передали на рассмотрение Объединенной палаты Кассационного гражданского суда, поскольку возникла необходимость оценить подходы Верховного Суда относительно того, может ли длительное рассмотрение уголовного производства быть уважительной причиной пропуска срока исковой давности по делам о возврате государственного имущества.

Позиция Верховного Суда

Объединенная палата напомнила, что уважительными причинами пропуска исковой давности могут быть лишь такие обстоятельства, которые по объективным и независимым от истца причинам делали невозможным либо существенно затрудняли своевременное обращение в суд.

Суд обратил внимание, что с 2005 по 2015 год продолжалось рассмотрение уголовного производства, в рамках которого устанавливались обстоятельства незаконного изъятия земель лесного фонда, подделки официальных документов и передачи земель гражданам.

В этом уголовном производстве постоянный пользователь земельного участка — ГП «Ворохтянское лесное хозяйство» — уже принял меры для защиты своих прав, подав гражданский иск о возмещении ущерба.

Верховный Суд указал, что длительное рассмотрение уголовного производства, в котором оценивались и были установлены обстоятельства подделки документов, на основании которых земельный участок выбыл из владения государства, при определенных обстоятельствах может признаваться уважительной причиной пропуска срока исковой давности для обращения с иском об истребовании такого земельного участка.

При этом Объединенная палата согласилась с выводами судов предыдущих инстанций о наличии в данном деле уважительных причин пропуска исковой давности.

Почему землю вернули государству

Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций о том, что спорный земельный участок выбыл из владения государства помимо его воли вследствие незаконных действий должностных лиц органа местного самоуправления.

Суд установил, что земельный участок относился к землям лесного фонда и находился в постоянном пользовании лесхоза. Его изъятие и изменение целевого назначения произошли без соблюдения требований земельного и лесного законодательства.

При таких обстоятельствах государство имело право истребовать земельный участок на основании статьи 388 ГК Украины как имущество, выбывшее из его владения не по его воле.

Верховный Суд о надлежащем способе защиты

Суд отдельно подтвердил устоявшуюся практику Большой Палаты Верховного Суда относительно способа защиты права собственности.

По мнению Суда, для возврата незаконно отчужденного имущества не требуется отдельно оспаривать решения органов власти, государственные акты, записи о государственной регистрации либо иные документы, удостоверяющие право собственности.

Эффективным способом защиты в таких спорах является виндикационный иск — требование об истребовании имущества у незаконного владельца. Именно поэтому суды правомерно отказали в требованиях о признании недействительными государственных актов, но удовлетворили требование об истребовании земельных участков.

Что Верховный Суд отметил относительно добросовестного приобретателя

Суд также оценил вопрос соблюдения права лица на мирное владение имуществом в соответствии со статьей 1 Первого протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Верховный Суд обратил внимание, что ответчик приобрел земельный участок безвозмездно, не использовал его, не осуществлял застройку и не поднимал вопрос о компенсации.

При таких обстоятельствах истребование земельного участка не возлагает на него чрезмерное индивидуальное бремя и не нарушает принцип пропорциональности вмешательства в право собственности.

Отступила ли Объединенная палата от предыдущей практики

Несмотря на то, что дело № 354/625/15 было передано на рассмотрение Объединенной палаты из-за возможной необходимости отступления от выводов Верховного Суда по ряду аналогичных дел, касающихся земель в Полянице, Объединенная палата не увидела оснований для такого отступления.

Суд пришел к выводу, что предыдущие правовые позиции относительно оценки уважительности причин пропуска исковой давности соответствуют требованиям закона и могут применяться в дальнейшем.

Окончательное решение

Объединенная палата Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда оставила кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

Спорные земельные участки подлежат возврату в государственную собственность.

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