Если 25 лет работали неофициально: можно ли рассчитывать на пенсию

Что будет с пенсией, если человек годами работал неофициально, и можно ли компенсировать утраченный страховой стаж.

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Длительная работа без официального оформления может обернуться серьезными трудностями при выходе на пенсию. Даже если человек фактически работал 20–25 лет, этот период может не быть учтен при назначении пенсионных выплат, если за него не уплачивали единый социальный взнос (ЕСВ). В таком случае придется либо продолжать работать официально, либо докупать страховой стаж, либо рассчитывать на государственную социальную помощь после достижения соответствующего возраста.

Почему 25 лет работы не гарантируют пенсию

В Украине право на пенсию зависит не от общего трудового стажа, а от наличия страхового стажа. Речь идет о периоде, в течение которого за работника уплачивались взносы в систему общеобязательного государственного социального страхования.

Поэтому даже 20–25 лет фактической работы могут не засчитать для назначения пенсии, если человек работал без официального оформления, получал зарплату «в конверте» или не уплачивал взносы в Пенсионный фонд.

По действующим правилам для назначения пенсии необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Кто больше всего рискует остаться без достаточного стажа

Проблема неофициальной занятости остается актуальной для многих украинцев. Часто о нехватке страхового стажа люди узнают лишь накануне выхода на пенсию.

В зоне риска находятся:

лица предпенсионного возраста;

работники сезонных отраслей;

трудовые мигранты;

граждане, которые длительное время работали без официального трудоустройства.

Что делать, если страхового стажа недостаточно

Если человек не накопил необходимое количество лет страхового стажа, он может воспользоваться несколькими вариантами.

В частности, можно продолжить работать официально и приобретать необходимый стаж, добровольно уплатить взносы за отсутствующие периоды или после достижения определенного возраста оформить государственную социальную помощь.

Социальная помощь назначается гражданам, достигшим 65 лет, но не получившим право на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа и имеющим низкие доходы. Ее размер определяется с учетом материального положения семьи и не может превышать прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

Фактически такая помощь является альтернативой пенсионному обеспечению для людей, которые годами работали без официального оформления.

Докупка стажа: сколько это может стоить

Одним из способов получить право на пенсию является добровольная уплата взносов за периоды, которые не были засчитаны в страховой стаж.

Однако после повышения минимальной заработной платы увеличивается и размер минимального ЕСВ. Из-за этого компенсация даже одного года отсутствующего стажа может стоить десятки тысяч гривен.

Именно поэтому специалисты рекомендуют регулярно проверять информацию о своем страховом стаже и заблаговременно позаботиться об официальном трудоустройстве.

Какой страховой стаж нужен для выхода на пенсию

По состоянию на сегодняшний день для назначения пенсии по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Если необходимого количества лет нет, право на пенсию в 63 года предоставляется при наличии не менее 23 лет страхового стажа.

В случае недостаточности стажа на момент достижения пенсионного возраста человек сможет оформить пенсию позже — после приобретения необходимого количества лет страхового стажа. Таким образом, годы работы без официального оформления могут существенно повлиять не только на размер будущих выплат, но и на возраст выхода на пенсию.

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