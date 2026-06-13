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Якщо 25 років працювали неофіційно: чи можна розраховувати на пенсію

14:11, 13 червня 2026
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Що буде з пенсією, якщо людина роками працювала неофіційно, та чи можна компенсувати втрачений страховий стаж.
Якщо 25 років працювали неофіційно: чи можна розраховувати на пенсію
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Тривала робота без офіційного оформлення може обернутися серйозними труднощами під час виходу на пенсію. Навіть якщо людина фактично працювала 20–25 років, цей період може не бути врахований при призначенні пенсійних виплат, якщо за неї не сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ). У такому разі доведеться або продовжувати працювати офіційно, або докуповувати страховий стаж, або розраховувати на державну соціальну допомогу після досягнення відповідного віку.

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Чому 25 років роботи не гарантують пенсію

В Україні право на пенсію залежить не від загального трудового стажу, а від наявності страхового стажу. Йдеться про період, протягом якого за працівника сплачували внески до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Тому навіть 20–25 років фактичної роботи можуть не зарахувати для призначення пенсії, якщо людина працювала без офіційного оформлення, отримувала зарплату «в конверті» або не сплачувала внески до Пенсійного фонду.

За чинними правилами для призначення пенсії необхідно мати не менше 15 років страхового стажу.

Хто найбільше ризикує залишитися без достатнього стажу

Проблема неофіційної зайнятості залишається актуальною для багатьох українців. Часто про нестачу страхового стажу люди дізнаються лише напередодні виходу на пенсію.

У зоні ризику перебувають:

  • особи передпенсійного віку;
  • працівники сезонних галузей;
  • трудові мігранти;
  • громадяни, які тривалий час працювали без офіційного працевлаштування.

Що робити, якщо страхового стажу недостатньо

Якщо людина не накопичила необхідну кількість років страхового стажу, вона може скористатися кількома варіантами.

Зокрема, можна продовжити працювати офіційно та набувати необхідний стаж, добровільно сплатити внески за відсутні періоди або після досягнення визначеного віку оформити державну соціальну допомогу.

Соціальна допомога призначається громадянам, які досягли 65 років, але не набули права на пенсію через відсутність необхідного страхового стажу та мають низькі доходи. Її розмір визначається з урахуванням матеріального становища сім’ї та не може перевищувати прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Фактично така допомога є альтернативою пенсійному забезпеченню для людей, які роками працювали без офіційного оформлення.

Докупівля стажу: скільки це може коштувати

Одним із способів отримати право на пенсію є добровільна сплата внесків за періоди, які не були зараховані до страхового стажу.

Втім, після підвищення мінімальної заробітної плати зростає і розмір мінімального ЄСВ. Через це компенсація навіть одного року відсутнього стажу може коштувати десятки тисяч гривень.

Саме тому фахівці рекомендують регулярно перевіряти інформацію про свій страховий стаж та завчасно подбати про офіційне працевлаштування.

Який страховий стаж потрібен для виходу на пенсію

Станом на сьогодні для призначення пенсії за віком у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Якщо необхідної кількості років немає, право на пенсію у 63 роки надається за наявності не менше 23 років страхового стажу.

У разі недостатності стажу на момент досягнення пенсійного віку людина зможе оформити пенсію пізніше — після набуття необхідної кількості років страхового стажу. Таким чином, роки роботи без офіційного оформлення можуть суттєво вплинути не лише на розмір майбутніх виплат, а й на вік виходу на пенсію.

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