За куріння на балконі українців пропонували карати штрафами: фото від сусідів — як доказ порушення

В Україні просували ініціативу заборонити куріння на балконах, лоджіях та біля відкритих вікон квартир.

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Ініціатива щодо посилення правил куріння у багатоквартирних будинках не знайшла широкої підтримки серед громадян. В Україні пропонували законодавчо заборонити куріння на приватних балконах, лоджіях та біля відкритих вікон квартир, а також запровадити відповідальність за викидання недопалків.

Петиція із закликом до Кабміну запровадити законодавчу заборону куріння на приватних балконах, лоджіях та біля відкритих вікон у багатоквартирних житлових будинках не змогла зібрати необхідної кількості голосів для розгляду.

Станом на 13 червня його підтримали лише 111 громадян із необхідних 25 тисяч.

Які зміни пропонувалося запровадити

Автор ініціативи пропонував внести зміни до законодавства, які передбачали б повну заборону куріння тютюнових виробів, використання систем нагрівання тютюну та електронних сигарет на балконах, лоджіях і біля відкритих вікон квартир у багатоквартирних будинках.

Також пропонувалося встановити відповідальність за викидання недопалків із балконів та лоджій.

Які штрафи та механізми контролю пропонувалися

Автор закликав розробити відповідний законопроєкт, який би розширив чинні обмеження щодо куріння на приватні балкони, лоджії та відкриті вікна квартир.

Крім того, пропонувалося доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення нормами про відповідальність за куріння у зазначених місцях і за скидання недопалків.

Також була ідея доручити Міністерству внутрішніх справ та Державній службі України з надзвичайних ситуацій розробити порядок фіксації таких порушень. Серед можливих механізмів розглядався збір фото- та відеодоказів від мешканців будинків для оперативного притягнення порушників до відповідальності.

Чим обґрунтовували необхідність заборони

На думку автора петиції, запровадження таких змін сприяло б посиленню пожежної безпеки у житловому секторі та захисту права мешканців багатоквартирних будинків на безпечне довкілля і чисте повітря у власних помешканнях.

Втім, попри озвучені аргументи, ініціатива не отримала достатньої підтримки громадян і не досягла порогу голосів, необхідного для її подальшого розгляду Кабінетом Міністрів України.

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