Чоловік оформлював відстрочку через ЦНАП, але отримав статус порушника в «Оберегу»: чим закінчився спір із ТЦК

Яякі відомості ТЦК має право вносити до реєстру «Оберіг» та коли запис про порушення військового обліку є незаконним.

Джерело фото: Харківський обласний ТЦК та СП

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Запорізький окружний адміністративний суд дійшов висновку, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не може вносити до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомості про порушення особою правил військового обліку, якщо відсутні дані про її притягнення до адміністративної відповідальності у встановленому законом порядку. Суд зобов’язав виключити відповідний запис із реєстру.

Суд наголосив, що законодавство дозволяє вносити до реєстру інформацію про притягнення особи до адміністративної відповідальності за статтями 210 або 210-1 КУпАП із зазначенням відповідних процесуальних документів. Водночас внесення окремих відомостей про саме порушення правил військового обліку законом не передбачене.

Обставини справи

Позивач перебував на військовому обліку в одному з ТЦК та СП.

30 грудня 2025 року він через ЦНАП подав заяву про надання відстрочки від призову під час мобілізації у зв’язку з доглядом за матір’ю, яка має інвалідність І групи.

Згодом чоловік отримав повістку про виклик до ТЦК на 3 січня 2026 року для уточнення облікових даних. Напередодні він письмово повідомив територіальний центр про неможливість прибути у визначений день та поінформував, що вже подав документи для оформлення відстрочки.

Пізніше ТЦК повідомив позивача, що через неявку за повісткою він порушив правила військового обліку, а також поінформував про звернення до Національної поліції для вирішення питання щодо його доставлення до територіального центру комплектування.

Водночас будь-яких постанов про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності винесено не було. Саме з цим він пов’язував порушення своїх прав та звернувся до суду.

Що встановив суд

Під час розгляду справи суд встановив, що позивач до моменту направлення спірної повістки вже уточнив свої військово-облікові дані та подав через ЦНАП заяву про надання відстрочки. Ці обставини підтверджувалися матеріалами справи та не були спростовані відповідачем.

Суд звернув увагу, що за таких обставин відповідач не довів наявності підстав для виклику позивача саме з метою уточнення облікових даних.

Також суд встановив, що жодних доказів складання щодо позивача протоколу про адміністративне правопорушення або винесення постанови про притягнення його до відповідальності за статтею 210-1 КУпАП відповідач не надав.

Попри це, до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів були внесені відомості про порушення ним правил військового обліку.

Правова позиція суду

Аналізуючи Закон «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів», суд дійшов висновку, що перелік даних, які можуть вноситися до реєстру, є вичерпним.

Зокрема, стаття 7 цього Закону передбачає внесення інформації про притягнення особи до адміністративної відповідальності за статтями 210 або 210-1 КУпАП із зазначенням дати, номера та змісту протоколу чи постанови. Водночас закон не передбачає внесення до реєстру відомостей про саме порушення правил військового обліку без проходження процедури притягнення до відповідальності.

Суд також послався на правову позицію Верховного Суду, згідно з якою процедура притягнення до адміністративної відповідальності розпочинається зі складання та пред’явлення особі протоколу, а питання про наявність чи відсутність правопорушення вирішується під час розгляду справи та ухвалення відповідної постанови.

Оскільки відповідач не довів факту притягнення позивача до адміністративної відповідальності, внесення до реєстру відомостей про порушення ним правил військового обліку суд визнав протиправним.

Що вирішив суд

Запорізький окружний адміністративний суд частково задовольнив позов.

Суд визнав протиправними дії ТЦК щодо внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про порушення позивачем правил військового обліку та зобов’язав виключити ці відомості з реєстру. Крім того, на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань відповідача стягнуто 1331,20 грн судового збору.

Таким чином, у справі №280/3057/26 суд дійшов висновку, що до Реєстру «Оберіг» можуть вноситися відомості про притягнення особи до адміністративної відповідальності у випадках, передбачених законом, тоді як внесення окремого запису про порушення правил військового обліку без підтвердження такого притягнення суперечить вимогам законодавства.

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