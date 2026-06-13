Ув’язнених зможуть переводити до інших установ, якщо перевірка виявить неналежні умови тримання

Якщо усунути порушення на місці неможливо, адміністрація має ініціювати переведення ув’язненого до іншої установи.

Фото: SUD.UA

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Механізм розгляду скарг на неналежні умови тримання осіб у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань зазнав змін. Оновлення стосуються як порядку звітування Комісії з розгляду таких скарг, так і переліку заходів, які адміністрації установ повинні вживати для усунення порушень. Крім того, затверджено нову форму річного звіту, в якій відображатимуться дані про отримані скарги, результати їх розгляду, виявлені порушення та заходи реагування.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабміну №764 «Про внесення змін до Положення про Комісію з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах для попереднього ув’язнення та установах виконання покарань».

Комісію зобов’язали регулярно звітувати та інформувати громадськість

Змінами до Положення про Комісію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 31 грудня 2024 року №1549, передбачено низку нововведень.

Зокрема, з абзацу п’ятого пункту 2 Положення виключено слова «виправний центр».

Також у новій редакції викладено підпункт 4 пункту 15. Відтепер Комісія зобов’язана інформувати громадськість через медіа про результати своєї діяльності не рідше ніж один раз на пів року. Крім того, щороку до 1 лютого вона повинна подавати до міжрегіонального управління та Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звіт про свою діяльність за попередній рік.

У пункті 21 уточнено посилання на додаток — після слова «додаток» додано цифру «2».

Як зміниться порядок реагування на неналежні умови тримання

Окремі зміни внесено до пункту 23 Положення, який визначає заходи, що мають вживатися адміністрацією установ для недопущення тримання осіб у неналежних умовах.

До таких заходів належать:

переведення особи, взятої під варту, або засудженого до іншого жилого приміщення (камери) з належними умовами тримання;

направлення письмового запиту до міжрегіонального управління або Департаменту з питань виконання кримінальних покарань щодо переведення особи до іншої установи.

Коли можливе переведення ув’язненого до іншої установи

Положенням уточнено, що направлення письмового запиту щодо переведення особи, взятої під варту, або засудженого до іншої установи здійснюється лише у разі неможливості усунути причини, які роблять умови тримання неналежними, шляхом застосування інших передбачених заходів.

Така неможливість повинна підтверджуватися вмотивованим висновком та матеріалами, зібраними під час відповідної перевірки.

Які дані міститиме новий звіт про скарги на умови тримання

Положення доповнено новим додатком 1 — формою річного звіту Комісії про діяльність щодо розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах для попереднього ув’язнення та установах виконання покарань.

Згідно з формою, у звіті відображатимуться:

кількість заяв, що надійшли на розгляд Комісії;

кількість заяв від засуджених, осіб, взятих під варту, та інших осіб із розподілом за статтю;

кількість розглянутих заяв;

кількість рішень Комісії, якими встановлено факти неналежних умов тримання;

кількість таких рішень окремо щодо установ попереднього ув’язнення та установ виконання покарань;

кількість рішень про відсутність факту або обставин неналежних умов тримання;

кількість заяв, які не були розглянуті Комісією;

причини нерозгляду таких заяв;

кількість заходів, ужитих адміністраціями установ для усунення порушень;

кількість клопотань про оскарження рішень Комісії до суду та результати їх розгляду.

Які заходи щодо усунення порушень відображатимуться у звітності

Окремий розділ звіту присвячений заходам, які адміністрації установ вживають для запобігання триманню осіб у неналежних умовах.

Зокрема, звітуватимуть про:

переведення осіб до іншого жилого приміщення (камери) з належними умовами тримання;

направлення письмових запитів про переведення до іншої установи;

проведення ремонту житлових приміщень (камер), дезінфекції, дезінсекції тощо;

інші заходи реагування.

Крім того, у звіті зазначатиметься кількість клопотань про оскарження рішень Комісії, задоволених судом, а також кількість випадків, коли рішення Комісії були оскаржені, але суд відмовив у задоволенні таких клопотань.

Як заповнюватиметься звіт Комісії

Форма звіту передбачає відображення інформації окремо за кожен місяць звітного року. Також документ міститиме підсумкові показники за рік та за весь період діяльності Комісії.

У примітках до форми зазначено, що до категорії заяв від інших осіб не включаються звернення, визначені абзацом першим пункту 20 Положення про Комісію. Також змінами уточнено нумерацію додатків до Положення: слово «Додаток» замінено словами і цифрою «Додаток 2».

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