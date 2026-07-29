Українцям нагадали, як проходить державна реєстрація смерті, хто може звернутися до ДРАЦС та які документи потрібно подати для отримання свідоцтва про смерть.

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Державна реєстрація смерті є обов’язковою процедурою, яка офіційно підтверджує факт смерті людини та дає змогу отримати свідоцтво про смерть, оформити допомогу на поховання, спадщину й інші юридично значущі документи. Зареєструвати смерть можна у відділах ДРАЦС, ЦНАПах, окремих органах місцевого самоврядування, а у разі смерті за кордоном — у дипломатичних установах України.

Порядок проведення державної реєстрації визначають Цивільний кодекс України, Закон «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та Правила державної реєстрації актів цивільного стану.

Після реєстрації заявнику видають свідоцтво про смерть та витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян, необхідний, зокрема, для отримання допомоги на поховання.

Під час воєнного стану зареєструвати смерть можна у будь-якому відділі ДРАЦС незалежно від місця проживання чи місця настання смерті.

Які документи потрібні для державної реєстрації смертіу

У Міністерстві юстиції зазначають, що підставою для державної реєстрації смерті є документи встановленої форми, видані закладами охорони здоров’я або судово-медичними установами (лікарське свідоцтво про смерть, фельдшерська довідка, свідоцтво про перинатальну смерть), а також рішення суду про оголошення особи померлою чи встановлення факту смерті.

Державна реєстрація смерті проводиться за заявою родичів померлого, представників органу опіки та піклування, працівників житлово-експлуатаційних організацій, адміністрації закладу охорони здоров’я, де настала смерть, та інших осіб.

Особа, яка звернулася щодо державної реєстрації смерті, повинна пред’явити паспорт або паспортний документ. Відсутність зазначеного документа не є підставою для відмови в державній реєстрації смерті.

Строки подання заяви про реєстрацію смерті

Заява про державну реєстрацію смерті подається не пізніше трьох днів з дня настання смерті чи виявлення трупа, а в разі неможливості одержання лікарського свідоцтва про смерть, фельдшерської довідки про смерть — не пізніше п’яти днів.

Якщо заява про державну реєстрацію смерті надійшла після закінчення одного року з дня настання смерті, то державна реєстрація проводиться за заявою будь-якої особи після перевірки наявності державної реєстрації смерті за місцем настання смерті, за місцем останнього проживання померлого, за місцем поховання чи виявлення трупа або за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

У випадках смерті осіб, репресованих за рішенням несудових чи судових органів, реєстрація здійснюється на підставі повідомлення державного архіву або органів Служби безпеки України. Якщо смерть настала в дорозі (на судні, у поїзді, літаку тощо), вона може бути зареєстрована у найближчому органі ДРАЦС.

У випадку смерті громадян України за кордоном реєстрація проводиться у консульських установах або дипломатичних представництвах України, а також у компетентних органах держави перебування.

Державна реєстрація смерті іноземців та осіб без громадянства здійснюється на загальних підставах відповідно до законодавства України. Про факт державної реєстрації смерті іноземця орган ДРАЦС повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Особи, які мають право або зобов’язані подавати заяву про визнання спадщини відумерлою, мають право на безоплатне одержання інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті громадян.

Як зареєструвати смерть, якщо вона сталася на тимчасово окупованій території

Особливий порядок передбачено для реєстрації смерті на підставі рішення суду. Якщо смерть сталася на тимчасово окупованій території, потрібно встановити факт смерті в судовому порядку. У випадку, якщо суд встановив факт смерті особи на тимчасово окупованій території України, копія рішення надсилається до органу ДРАЦС за місцем ухвалення рішення, і реєстрація проводиться без звернення будь‑якої особи. У разі встановлення факту смерті свідоцтво про смерть оформлюється та видається заявнику під час його звернення. Такі справи розглядаються судами невідкладно, а судовий збір за їх подання не справляється, що забезпечує швидке отримання рішення.

Реєстрація смерті забезпечує реалізацію прав на спадщину, отримання соціальної допомоги та виконання інших юридичних дій, пов’язаних із фактом смерті особи. Для зручності громадян доступна також електронна послуга — отримання витягу про смерть у застосунку «Дія», що дозволяє швидко підтвердити факт державної реєстрації смерті без додаткових звернень.

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