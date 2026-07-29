Українці зможуть швидше дістатися Німеччини: стартує новий міжнародний маршрут

Пасажири також матимуть можливість обирати між змішаними та окремими жіночими купе.

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З 1 серпня між польським Перемишлем та німецьким Франкфуртом-на-Майні почне курсувати новий міжнародний нічний поїзд. Для пасажирів з України Укрзалізниця організувала зручні пересадки на цей маршрут із кількох українських міст.

Новий рейс запускає іспанський залізничний оператор Renfe, який нещодавно підписав меморандум про співпрацю з Укрзалізницею. Поїзд проходитиме через Польщу, Чехію та Німеччину. На маршруті передбачені зупинки, зокрема, у Кракові, Празі, Дрездені, а також низці німецьких міст.

Для пересадки на міжнародний поїзд пасажири можуть скористатися рейсами Укрзалізниці №51/52 Київ – Перемишль, №31/32 Запоріжжя/Дніпро – Перемишль, №69/70 Кременчук – Перемишль, №35/36 Одеса – Перемишль та №89/90 Київ – Перемишль.

Поїзд курсуватиме щодня. Відправлення з Перемишля заплановане о 12:04, прибуття до Франкфурта-на-Майні — о 07:22 наступного дня. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме зі Франкфурта о 15:03 та прибуватиме до Перемишля об 11:25.

Пасажирам запропонують сучасні спальні вагони Economy Sleeper Class із купе на 1–4 місця. Вагони обладнані кондиціонерами, безкоштовним Wi-Fi, розетками, а у вартість квитка входить сніданок. Також доступні окремі жіночі купе. Крім того, у складі поїзда будуть сидячі вагони першого та другого класу.

Вартість квитків у сидячі вагони стартує від 15 євро, а місця у спальних купе — від 37,50 євро. Придбати квитки можна на сайті перевізника LEO Express.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті №755/756 за маршрутом Київ — Луцьк — Київ. Рейси виконуватимуться 25 та 26 липня, коли у Луцьку проходитиме міжнародний літературний фестиваль «Фронтера».

Цього року «Укрзалізниця» виступить логістичним партнером фестивалю, а спеціальний потяг отримав назву Frontera Express. Пасажири зможуть не лише швидко дістатися до місця події, а й долучитися до літературної атмосфери вже під час подорожі.