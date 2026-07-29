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Матері загиблого військового відмовили у виплаті через позбавлення батьківських прав 20 років тому — що вирішив суд

14:24, 29 липня 2026
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Військова частина відмовила у призначенні одноразової допомоги, попри те що батьківські права жінки були поновлені ще до загибелі сина.
Матері загиблого військового відмовили у виплаті через позбавлення батьківських прав 20 років тому — що вирішив суд
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Чи може мати загиблого військовослужбовця отримати одноразову грошову допомогу, якщо багато років тому її позбавили батьківських прав, але згодом суд їх поновив? Саме таке питання розглянув Дніпропетровський окружний адміністративний суд.

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Військова частина відмовила жінці у призначенні виплати, пославшись на рішення суду про позбавлення її батьківських прав та встановлений у ньому факт ухилення від виконання батьківських обов’язків. Проте суд дійшов висновку, що на момент загибелі військовослужбовця батьківські права позивачки були поновлені, а відповідач не довів наявності передбачених законом підстав для відмови у призначенні одноразової грошової допомоги.

Обставини справи

Син позивачки проходив військову службу та загинув під час виконання бойового завдання із захисту України. Після його загибелі мати звернулася із заявою про призначення одноразової грошової допомоги. Особистого розпорядження військовослужбовця щодо розподілу цієї допомоги не було, тому жінка звернулася як один із законних отримувачів виплати.

Військова частина відмовила їй у призначенні допомоги. Підставою стало рішення суду 2006 року, яким жінку було позбавлено батьківських прав через ухилення від виконання батьківських обов’язків та стягнуто аліменти. Комісія дійшла висновку, що встановлений судом факт ухилення від утримання дитини є підставою для відмови відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 16-4 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Позивачка не погодилася з таким рішенням. Вона зазначила, що у 2016 році іншим рішенням суду її було поновлено в батьківських правах щодо сина. Відтак на момент його загибелі вона вже мала статус матері, батьківські права якої були поновлені.

Що встановив суд

Суд звернув увагу, що стаття 16-1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» прямо передбачає право на отримання одноразової грошової допомоги для батьків загиблого військовослужбовця, якщо вони не були позбавлені батьківських прав або якщо такі права були поновлені на момент загибелі дитини. У цій справі суд встановив, що батьківські права позивачки були поновлені ще у 2016 році, тобто задовго до загибелі військовослужбовця.

Окремо суд проаналізував посилання відповідача на абзац другий пункту 2 статті 16-4 цього ж Закону, який дозволяє відмовити у призначенні допомоги особі, щодо якої рішенням суду встановлено факт ухилення від виконання обов’язку щодо утримання загиблого за його життя.

На думку суду, військова частина не довела наявності саме тієї підстави, яка передбачена цією нормою. В оскаржуваному рішенні відсутні відомості про те, що після досягнення сином повноліття у матері існував обов’язок щодо його утримання та що судом було встановлено факт ухилення від виконання саме такого обов’язку. Отже, відповідач не довів наявності передбаченої законом підстави для відмови у призначенні одноразової грошової допомоги.

Суд також зазначив, що саме на суб’єкта владних повноважень покладається обов’язок довести правомірність свого рішення. У цій справі військова частина цього не зробила.

Рішення суду

Суд частково задовольнив позов. Він визнав протиправним та скасував рішення військової частини про відмову у призначенні одноразової грошової допомоги, а також зобов’язав повторно розглянути заяву матері загиблого військовослужбовця з урахуванням правової оцінки, викладеної у рішенні суду. Крім того, на користь позивачки стягнуто судовий збір у сумі 1211,20 грн.

Водночас суд не зобов’язав одразу призначити чи виплатити одноразову грошову допомогу. Він лише зобов’язав відповідача повторно розглянути заяву та прийняти нове рішення з урахуванням висновків суду.

Справу переглядатиме апеляційний суд

Після ухвалення рішення суду першої інстанції військова частина подала апеляційну скаргу. Третій апеляційний адміністративний суд відкрив апеляційне провадження та завершив підготовку справи до апеляційного розгляду. З огляду на те, що справа в суді першої інстанції розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження, апеляційний суд призначив її до розгляду в порядку письмового провадження без виклику учасників справи. Розгляд апеляційної скарги призначено на 4 серпня 2026 року.

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