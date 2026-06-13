У Києві помер військовий Сергій Кузнєцов, який проходив лікування після поранення: триває розслідування

Поліція розслідує обставини смерті військовослужбовця, а перевірка КМДА виявила порушення в роботі лікарні швидкої допомоги.

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У Києві правоохоронці розслідують обставини смерті військовослужбовця56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Кузнєцова, який проходив лікування в Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги після тяжких поранень, отриманих на фронті. Водночас у Департаменті охорони здоров’я КМДА повідомили про виявлені порушення в роботі медзакладу.

Як повідомили в поліції Києва, 9 червня надійшло повідомлення про смерть 42-річного киянина в одній зі столичних лікарень. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

За фактом смерті чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За попередніми даними, військовослужбовець із квітня проходив лікування в медичному закладі після отримання тяжких вогнепальних поранень під час бойових дій.

У межах слідства призначено низку експертиз, які мають встановити причину смерті та оцінити якість наданої медичної допомоги. Також за процесуального керівництва окружної прокуратури здійснюється розслідування за ч. 1 ст. 140 КК України щодо можливого неналежного виконання медичними працівниками професійних обов’язків.

Тим часом у Департаменті охорони здоров’я КМДА повідомили, що комісія завершує комплексну перевірку діяльності КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги». Перевірка проводиться відповідно до вимог законодавства та встановлених процедур.

За даними департаменту, під час перевірки було виявлено низку порушень. Наразі триває процедура отримання та аналізу офіційних пояснень директора медзакладу Віктора Дороша. Після завершення перевірки обіцяють ухвалити відповідні управлінські та кадрові рішення.

У КМДА також повідомили, що проводиться судово-медична експертиза щодо смерті пораненого військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Кузнєцова. Саме висновки експертів мають встановити безпосередні причини його смерті.

Крім того, Департамент охорони здоров’я анонсував перевірку всіх комунальних закладів охорони здоров’я столиці щодо якості, повноти та своєчасності надання медичної допомоги військовослужбовцям і ветеранам.

У відомстві наголосили, що забезпечення належного рівня медичної допомоги захисникам і захисницям України є безумовним пріоритетом для міської системи охорони здоров’я.

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