В Киеве умер военнослужащий Сергей Кузнецов, проходивший лечение после ранения: продолжается расследование

Полиция расследует обстоятельства смерти военнослужащего, а проверка КГГА выявила нарушения в работе больницы скорой помощи.

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В Киеве правоохранители расследуют обстоятельства смерти военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Кузнецова, который проходил лечение в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи после тяжёлых ранений, полученных на фронте. В то же время в Департаменте здравоохранения КГГА сообщили о выявленных нарушениях в работе медучреждения.

Как сообщили в полиции Киева, 9 июня поступило сообщение о смерти 42-летнего киевлянина в одной из столичных больниц. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции.

По факту смерти мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. По предварительным данным, военнослужащий с апреля проходил лечение в медицинском учреждении после получения тяжёлых огнестрельных ранений во время боевых действий.

В рамках следствия назначен ряд экспертиз, которые должны установить причину смерти и оценить качество оказанной медицинской помощи. Также под процессуальным руководством окружной прокуратуры проводится расследование по ч. 1 ст. 140 УК Украины относительно возможного ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей.

Тем временем в Департаменте здравоохранения КГГА сообщили, что комиссия завершает комплексную проверку деятельности КНП «Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи». Проверка проводится в соответствии с требованиями законодательства и установленными процедурами.

По данным департамента, в ходе проверки был выявлен ряд нарушений. В настоящее время продолжается процедура получения и анализа официальных объяснений директора медучреждения Виктора Дороша. После завершения проверки обещают принять соответствующие управленческие и кадровые решения.

В КГГА также сообщили, что проводится судебно-медицинская экспертиза по факту смерти раненого военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Кузнецова. Именно выводы экспертов должны установить непосредственные причины его смерти.

Кроме того, Департамент здравоохранения анонсировал проверку всех коммунальных учреждений здравоохранения столицы относительно качества, полноты и своевременности оказания медицинской помощи военнослужащим и ветеранам.

В ведомстве подчеркнули, что обеспечение надлежащего уровня медицинской помощи защитникам и защитницам Украины является безусловным приоритетом для городской системы здравоохранения.

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